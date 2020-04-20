Житель поселка Южного уже 60 лет трудится на благо родного края

В Динском районе есть люди, на которых хочется равняться. Об одном из них журналисту «РВС» рассказала Людмила Литвинская. Вот уже 60 лет он трудится на благо людей и края.





«Мой брат Николай Васильевич Гончаров – инженер-строитель.

В 1972 году переехал в Краснодар из Апшеронска на должность главного инженера-строителя «Треста виноградарских и табаководческих совхозов» по приглашению краевого управления сельского хозяйства.

С 1980 года стал заместителем директора треста «Птицепром», с 1984 года – управляющим трестом «Краснодарагростройматериалы».

В 1990 году, после расформирования треста, организовал малое предприятие «Кубаньстройсервис» и занялся строительством очистных сооружений по своему изобретению в совхозах и предприятиях Краснодарского края», – рассказывает сестра Николая Гончарова.

В 2004 году построил очистные сооружения для базы отдыха «Малахит» в станице Благовещенской (город Анапа). Получил от владельца базы – нижнетагильского «Уралвагонзавода» – похвальную грамоту и именные часы.

В 2004 году построил в поселке Южном собственный дом, в котором живет и по сей день.

«Николай Васильевич в 2014 году в станице Новотитаровской за собственные деньги на основании инвестиционного соглашения с Динской администрацией ввел в эксплуатацию очистные сооружения по очистке хозбытовых стоков Новотитаровского сельского поселения, осушив тем самым огромное эпидемиологически опасное болото площадью более 1200 кв. м, систематизировал прием и очистку стоков, завозимых автотранспортом, ранее сбрасывающим стоки в лесополосы.

За годы работы под его руководством в нашем крае построены сотни тысяч квадратных метров жилья, сотни животноводческих и птицеводческих корпусов, десятки школ, детских садов и сельских клубов, полтора десятка очистных сооружений и множество других объектов. Адлерская птицефабрика на полтора миллиона кур со всей инфраструктурой построена всего за один год. Автомобильный мост длиной 220 м через реку Пшеху в Апшеронском районе построен за 9 месяцев вместо стандартных для того времени трех лет», – говорит о брате Людмила Литвинская.

Главная задача для Николая Гончарова сейчас – наращивание производительности очистных сооружений в Новотитаровской и улучшение их качества.

По словам женщины, в 2014 году в станице Новотитаровской за собственные деньги по своему изобретению Николай Гончаров построил очистные сооружения на 300 куб. м в сутки для поселка Ниисельстрой.

Согласно мероприятиям «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новотитаровского сельского поселения на 2015-2025 годы», довел производительность очистных сооружений с 300 куб. м в сутки до 1000 куб. м в сутки. Сюда принимаются хозяйственно-бытовые стоки на очистку, завозимые ассенизаторскими автомашинами со всего Новотитаровского сельского поселения и близлежащих поселков города Краснодара.

«Эксплуатацией этих сооружений он занимается по сей день, улучшая экологическую ситуацию этого микрорегиона.

В настоящее время для повышения содержания растворенного кислорода в очищенной воде, необходимого для жизнедеятельности микроорганизмов, очищающих стоки, на очистных сооружениях построен башенный аэратор, химический электролиз стоков, позволяющий обеззараживать очищенную воду на основе его авторских разработок и разработок его сотрудников.

Для переработки отходов после очистки стоков изготавливается оборудование по их сжиганию – получается качественное удобрение для выращивания сельхозкультур.

Цель его жизни, даже в 83-летнем возрасте, – приносить пользу для своего края, в котором родился, вырос, трудился и продолжает трудиться», – с гордостью повествует Людмила Литвинская.

В ходе разговора с самим Николаем Васильевичем журналист «РВС» узнала, что у него есть еще и интересное хобби. Мужчина – настоящий садовод. У него растут и персики, и виноград, из которых он делает домашнюю чачу, различные наливки. «То, что ты сделал своими руками, ни с какими покупными напитками не сравнится», – говорит Николай Гончаров.

У мужчины двое детей, трое внуков и одна правнучка.

Даже в столь почетном возрасте он продолжает активно работать и не намерен останавливаться. Настоящий пример для подрастающего поколения.