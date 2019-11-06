Житель Украинского: «На весь поселок один фонарь!»
Как только заходит солнце, поселок Украинский погружается во тьму. Именно так говорят о сложившейся ситуации в населенном пункте местные жители.
Наш Украинский славится ворохом проблем: отсутствие тротуаров, врачей в поликлинике, спецтехника и большегрузы разбивают только-только постеленный асфальт – в результате дороги местами в плачевном состоянии. А теперь еще ко всему добавилось полное отсутствие освещения в поселке. Остался один горящий фонарь на углу улицы Советов и улицы Новой, да и тот в двенадцать выключают. Я работаю на хлебозаводе, домой возвращаюсь ночью в кромешной тьме. Причем до выборов освещение работало регулярно. А теперь что? Как жить нашему маленькому посёлку? Кто разберется с этими проблемами?
Глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов пояснил, что перебои в работе линий уличного освещения в поселке были вызваны выходом из строя прибора учета.
«На данный момент прибор учета заменен, все линии восстановлены. Также сейчас проводятся работы по замене устаревших ламп на современные светодиодные светильники, что повысит качество уличного освещения. Работы по замене светильников выполнят до конца этого года», – прокомментировал глава администрации.
Напомним, недавно с похожей проблемой обращался молодой человек из Динской. Он утверждал, что вечером в скейтпарке не покатаешься – не работает фонарь.
Комментарии
В ст. Пластуновской ул. Мира от отделения почты и до администрации поселения можно в темное время суток ноги переломать, освещение не включают и тротуар еще с советских времен...позорище...одна из центральных улиц станицы...в дождь мимо 5й школы пройти невозможно, образуется "озеро"...