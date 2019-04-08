Жителей Красносельского атакуют клещи

В редакцию «РВС» вновь обратились жители села Красносельского. Им не дают покоя клещи. «Возвращаясь домой с улицы, всякий раз стряхиваем с себя по несколько клещей. Страшно, вдруг укусят, вдруг дети или взрослые заболеют от укуса! Расскажите, были ли в последнее время факты заражения человека болезнями, передаваемыми при укусе клещей?»

Как пояснили нам в Усть-Лабинском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», за три месяца текущего года в Динском районе не было зафиксировано ни одного случая заболеваний, вызванных укусом клещей. В прошлом году в районе заболел один человек - при укусе он заразился болезнью Лайма.

Энцефалита в Динском районе нет, подчеркнули медики.

Главный районный эпидемиолог Наталья Чмеленко напомнила, что при укусе клеща следует обязательно обратиться за квалифицированной медицинской помощью к хирургу или травматологу. Жителям села Красносельского следует обращаться в приемный покой Динской ЦРБ, так как этих специалистов в селе нет. Обратившимся снимают с тела насекомое, обрабатывают место укуса, назначают профилактические меры, при необходимости – антибиотики.

Снятого с тела клеща жители могут отвезти на исследование в Краснодар в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», расположенный по адресу: Краснодар, улица Рашпилевская, 61. Там точно установят, является ли насекомое носителем болезни. Но исследование это платное. На официальном сайте организации есть подробный прейскурант цен на услуги.

Для справки

В Краснодарском крае обитают 24 вида иксодовых клещей. Главный переносчик энцефалита – таежный клещ – в нашем регионе не живет. Местные насекомые являются переносчиками болезни Лайма (боррелиоза).

Как уберечься от укуса клещей?

Отправляясь на пикник за город или в поход, необходимо заправить брюки в носки, сапоги, ботинки, рубашку – в брюки Голову лучше покрыть косынкой. Помните: клещи всегда ползут по одежде снизу вверх! Для защиты от клещей используйте специальные репелленты для обработки открытых участков тела.

Не приносите домой полевые растения, ветки. Или же внимательно осматривайте их, вдруг там нежелательные насекомые.

На природе старайтесь не ложиться и не садиться на траву. Для стоянки используйте свободную от растительности местность.

Обязательно регулярно проверяйте одежду и открытые части тела, стряхивайте насекомых.

Если вы выезжаете в регионы, неблагополучные по заболеваемости клещевым энцефалитом, на работу или на отдых, то обязательно сделайте прививку. Сегодня наиболее неблагополучными по заболеваемости являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный регионы, Тверская и Ярославская области.