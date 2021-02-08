Жители района обнаружили утром снег бежевого цвета. В чем причина?

С утра 8 февраля жители района массово стали сообщать в редакцию о странном цвете снега. Причем только на поверхности. Кто-то видел его с бежевым оттенком, кто-то коричнево-красным. Больше всего обращений поступило от читателей из Васюринской, Агронома и Динской.

Вот некоторые вопросы, которые присылали местные по этой теме:

«Сегодня утром, убирая снег на работе, заметили, что верхний слой какой-то грязный. Неужели были выбросы какие-то?»

«Ночью выпал желтый снег?»

«Вы случайно не знаете, почему снег с красно-коричневым отливом?»

«Заметили, какой снег желтый?» и другие подобные.

За комментарием мы обратились в Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Там объяснили природное явление.

«Мы проанализировали весь синоптический материал. В южный воздушный поток из-за ветреной погоды попали частицы пыли с севера песчаной Африки. Из-за этого на поверхности снега мы можем наблюдать песчинки. Уже завтра почувствуем повышение температуры, она вновь подскочит до 12-17 градусов тепла», – отметила главный синоптик Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.

Некоторые подписчики в социальных сетях были правы, когда высказывали свои предположения насчет пустыни и пыли, занесенной ветром оттуда.

Мы провели эксперимент. Вышли в огород, в стеклянный стакан поместили верхний слой бежевого снега, занесли его в комнату. Поставили. Подождали, чтобы он растаял. Когда от снега осталась одна вода, на дне действительно обнаружили остатки в виде микропесчинок коричнево-ржавого цвета. Смотрите ниже в видеоролике.