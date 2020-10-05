Жители Динского района поздравляют любимых учителей

Жители Динского района поздравляют любимых учителей

Жители Динского района поздравляют любимых учителей

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41 минуту назад Газета РВСДень учителяДинской районНовости Динского района

8-летний Женя и 7-летний Денис обучаются по состоянию здоровья на дому. Мальчики в 1 “Г” классе, к ним приходят учителя школы №4 Динской.

Родители в них не чают души. Особенно отмечают преподавательский подход классного руководителя Марины Шевченко и Елены Юрченко.

Мама Таня рассказала, что у деток недостаток внимания. Учителя стараются сделать уроки интересными, чтобы вовлекать их в процесс. Отдельно отметила паузы, во время которых школьники делают зарядку (смотри видео ниже).

В каждом уроке прослеживается какая-либо мудрость.

“Например, по сказке “Репка” учат счёт, кто первый, кто последний. Марина Викторовна объясняет, что в сказке не мышка самая сильная, а все вместе. В этой сказке так же, как и в семье, каждый важен. Если бы сила была только у мышки, то дед сразу бы позвал мышку. А так вместе – мы сила!”,  рассказала Татьяна, мама мальчиков.

Она отметила, что в семье у них 6 детей, и ребятам важно понимать, что ценен даже самый маленький.

Елена Юрченко, по ее словам, тоже чуткий учитель, вовлекает в рабочий процесс своими рассказами и вопросами.

Семья поздравляет педагогов с Днем учителя и желает терпения, так как любовь к детям у них уже есть. И, конечно же, крепкого здоровья!

Жители Динского района поздравляют сегодня и других учителей. 

"Поздравляем нашу любимую первую учительницу Скибу Анну Николаевну! Вы стали не только первым педагогом, но и верным другом для своих учеников. Желаем, чтобы счастье всегда светилось в Ваших глазах так же, как солнце светит своими лучами, согревая этот мир. Желаем, чтобы знания, которые Вы даете детям, подобно семенам, прорастали и давали хорошие и правильные плоды. Пускай Ваше терпение и душевность всегда будут вознаграждены улыбками, признанием и уважением. С Днем учителя! Мы вас очень любим!!! 5 "А" класс".

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"Кныш Ольга Владимировна, учитель начальных классов и классный руководитель 4"Б" СОШ № 20 пос. Агроном.
Добрая, умная, красивая, замечательная. Сколько знаний, тепла, ласки она дарит нашим детям, не передать словами. А ребята любят её, доверяют и всячески впитывают, словно губка, знания и чувства.
Большая благодарность вам, Ольга Владимировна, от нас  родителей. Вы  Учитель с большой буквы!!!". 
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"Колесникова Юлия Юрьевна БОУ СОШ 30 ст. Нововеличковская. Наша первая учительница.
Быть учителем начальных классов  значит быть первым наставником, первым другом, первым путеводителем по школьной тропе. Поздравляем Вас с Днём учителя и от всей души желаем всегда ладить со своими учениками, желаем с лёгкостью помогать им преодолевать любой страх и любую трудность. Пусть каждый Ваш урок будет настоящим чудом для детей, пусть с Вами ученики стремятся к успехам и победам. Желаем много открытий и достижений, а также удачи, достатка и задора души!
С благодарностью, от родителей и детей 1"В" класса". 

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1 "Б" 4-ой школы поздравляет своего первого учителя Никитина Ивана Владимировича.

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"Поздравляю самого замечательного учителя на свете Прасол Елену Владимировну, которую любят все ученики, женщину, которая является не просто первоклассным педагогом, но и самой лучшей в мире мамой. Женщину, которая подарила жизнь моему мужу, которая всегда научит, подскажет, посоветует, как принять правильное решение. Желаю вам безгранично долгих лет жизни, здоровья и благополучия. Пускай ваш титанический труд преподавания всегда будет оценен только на отлично. Пускай любовь, внимание, уважение и благодарность учеников всегда будут лучшим признанием вашего профессионализма. С днем учителя, дорогая мама! Станица Пластуновская, школа № 7, учитель начальных классов".

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Больше поздравлений можно посмотреть сегодня в нашем инстаграм @gazetarvs


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