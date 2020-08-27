Жители Динского района жалуются на заросли амброзии

Фото ниже – тоже из Динской. Снято напротив улицы им. Ивана Франко.

«У сына аллергия. Нет сил уже терпеть», – признается другая станичница.

Третье фото – из хутора им. Карла Маркса. Автор снимка утверждает, что поля принадлежат агрохолдингу «Кубань».

«Это суперурожай подсолнечника – бесконечное поле амброзии. Один край поля граничит с жилым массивом – это улица Южная, от домов с 1 до 50», – написала нам обратившаяся.

Косить сорняк обязаны собственники участков. За муниципальные территории отвечают администрации поселений.

Ранее мы уже публиковали контакты, куда необходимо обращаться жителям по этой проблеме. Дублируем.

Динское сельское поселение : ул. Красная, 57, тел. 6-38-08;

: ул. Красная, 57, тел. 6-38-08; Васюринское сельское поселение : ул. Луначарского, 94а, тел. 3-13-25;

: ул. Луначарского, 94а, тел. 3-13-25; Красносельское сельское поселение : ул. Ленина, 1 В, тел. 3-37-39;

: ул. Ленина, 1 В, тел. 3-37-39; Мичуринское сельское поселение : ул. Почтовая, 14, тел. 7-81-87 или 7-91-49;

: ул. Почтовая, 14, тел. 7-81-87 или 7-91-49; Нововеличковское сельское поселение : ул. Красная, 53, тел. 7-67-62;

: ул. Красная, 53, тел. 7-67-62; Новотитаровское сельское поселение : ул. Советская, 63, тел. 4-35-40;

: ул. Советская, 63, тел. 4-35-40; Первореченское сельское поселение : ул. Ленина, 221, тел. 3-43-47 или 3-43-92;

: ул. Ленина, 221, тел. 3-43-47 или 3-43-92; Пластуновское сельское поселение : ул. Мира, 26а, тел. 3-71-31;

: ул. Мира, 26а, тел. 3-71-31; Старомышастовское сельское поселение : ул. Красная, 133, тел. 7-53-23 или 7-44-81;

: ул. Красная, 133, тел. 7-53-23 или 7-44-81; Южно-Кубанское сельское поселение: ул. Северная, 2, тел. 4-87-42.

Аллергиков с каждым годом становится больше. В прошлых публикациях мы писали о симтомах, это:

Кожный зуд. Уязвимые участки тела начнут краснеть и чесаться.

Ринит. Насморк в этом случае будет не результатом инфекционного заболевания, а следствием раздражительного действия аллергенов на слизистую оболочку носа.

Механический конъюнктивит. Глаза начинают слезиться и зудеть.

Першение в горле. Эта реакция провоцирует чиханье и кашель.

Вторичные симптомы

Частая головная боль.

Расстройства сна.

Излишняя раздражительность.

Периодическая потеря концентрации.

Общее снижение тонуса нервной системы.

Морально угнетенное состояние.

Согласно статьи 10.1 КоАП, нарушение правил борьбы с амброзией влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа: