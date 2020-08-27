Жители Динского района жалуются на заросли амброзии

Жители Динского района жалуются на заросли амброзии
Фото: архив РВС

Жители Динского района жалуются на заросли амброзии

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8 часов назад Аллергия на амброзиюАмброзияАмброзия в Динском районеГазета РВСДинской районНовости Динского района

Расцвела буйным цветом амброзия в поселениях Динского района.

В аккаунтах “РВС” в социальных сетях скопились жалобы на заросли этого опасного сорняка.

Вот, например, видео от динчанки, которой регулярно приходится с коляской проходить по дорожке с улицы Кутузова сквозь заросли аллергенной травы.

«Идешь, амброзия выше головы, и все на тротуаре», – делится возмущением девушка.

Фото ниже – тоже из Динской. Снято напротив улицы им. Ивана Франко.

«У сына аллергия. Нет сил уже терпеть», – признается другая станичница.

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Третье фото – из хутора им. Карла Маркса. Автор снимка утверждает, что поля принадлежат агрохолдингу «Кубань».

«Это суперурожай подсолнечника – бесконечное поле амброзии. Один край поля граничит с жилым массивом – это улица Южная, от домов с 1 до 50», – написала нам обратившаяся.

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Косить сорняк обязаны собственники участков. За муниципальные территории отвечают администрации поселений.

Ранее мы уже публиковали контакты, куда необходимо обращаться жителям по этой проблеме. Дублируем.

  • Динское сельское поселение: ул. Красная, 57, тел. 6-38-08;
  • Васюринское сельское поселение: ул. Луначарского, 94а, тел. 3-13-25;
  • Красносельское сельское поселение: ул. Ленина, 1 В, тел. 3-37-39;
  • Мичуринское сельское поселение: ул. Почтовая, 14, тел. 7-81-87 или 7-91-49;
  • Нововеличковское сельское поселение: ул. Красная, 53, тел. 7-67-62;
  • Новотитаровское сельское поселение: ул. Советская, 63, тел. 4-35-40;
  • Первореченское сельское поселение: ул. Ленина, 221, тел. 3-43-47 или 3-43-92;
  • Пластуновское сельское поселение: ул. Мира, 26а, тел. 3-71-31;
  • Старомышастовское сельское поселение: ул. Красная, 133, тел. 7-53-23 или 7-44-81;
  • Южно-Кубанское сельское поселение: ул. Северная, 2, тел. 4-87-42.

Аллергиков с каждым годом становится больше. В прошлых публикациях мы писали о симтомах, это:

  • Кожный зуд. Уязвимые участки тела начнут краснеть и чесаться.
  • Ринит. Насморк в этом случае будет не результатом инфекционного заболевания, а следствием раздражительного действия аллергенов на слизистую оболочку носа.
  • Механический конъюнктивит. Глаза начинают слезиться и зудеть.
  • Першение в горле. Эта реакция провоцирует чиханье и кашель.

Вторичные симптомы

  • Частая головная боль.
  • Расстройства сна.
  • Излишняя раздражительность.
  • Периодическая потеря концентрации.
  • Общее снижение тонуса нервной системы.
  • Морально угнетенное состояние.

Согласно статьи 10.1 КоАП, нарушение правил борьбы с амброзией влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа:

  • от 300 до 500 руб. на граждан;
  • от 500 до 1000 руб. на должностных лиц;
  • от 5000 до 10000 руб. на юридических лиц.

Комментарии

Динчанин
Динчанин 3 часа назад

Смешные штрафы, которые никогда не применяются.
У нас везде только видимость работы.

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