Жители Динского района жалуются на заросли амброзии
Расцвела буйным цветом амброзия в поселениях Динского района.
В аккаунтах “РВС” в социальных сетях скопились жалобы на заросли этого опасного сорняка.
Вот, например, видео от динчанки, которой регулярно приходится с коляской проходить по дорожке с улицы Кутузова сквозь заросли аллергенной травы.
«Идешь, амброзия выше головы, и все на тротуаре», – делится возмущением девушка.
Фото ниже – тоже из Динской. Снято напротив улицы им. Ивана Франко.
«У сына аллергия. Нет сил уже терпеть», – признается другая станичница.
Третье фото – из хутора им. Карла Маркса. Автор снимка утверждает, что поля принадлежат агрохолдингу «Кубань».
«Это суперурожай подсолнечника – бесконечное поле амброзии. Один край поля граничит с жилым массивом – это улица Южная, от домов с 1 до 50», – написала нам обратившаяся.
Косить сорняк обязаны собственники участков. За муниципальные территории отвечают администрации поселений.
Ранее мы уже публиковали контакты, куда необходимо обращаться жителям по этой проблеме. Дублируем.
- Динское сельское поселение: ул. Красная, 57, тел. 6-38-08;
- Васюринское сельское поселение: ул. Луначарского, 94а, тел. 3-13-25;
- Красносельское сельское поселение: ул. Ленина, 1 В, тел. 3-37-39;
- Мичуринское сельское поселение: ул. Почтовая, 14, тел. 7-81-87 или 7-91-49;
- Нововеличковское сельское поселение: ул. Красная, 53, тел. 7-67-62;
- Новотитаровское сельское поселение: ул. Советская, 63, тел. 4-35-40;
- Первореченское сельское поселение: ул. Ленина, 221, тел. 3-43-47 или 3-43-92;
- Пластуновское сельское поселение: ул. Мира, 26а, тел. 3-71-31;
- Старомышастовское сельское поселение: ул. Красная, 133, тел. 7-53-23 или 7-44-81;
- Южно-Кубанское сельское поселение: ул. Северная, 2, тел. 4-87-42.
Аллергиков с каждым годом становится больше. В прошлых публикациях мы писали о симтомах, это:
- Кожный зуд. Уязвимые участки тела начнут краснеть и чесаться.
- Ринит. Насморк в этом случае будет не результатом инфекционного заболевания, а следствием раздражительного действия аллергенов на слизистую оболочку носа.
- Механический конъюнктивит. Глаза начинают слезиться и зудеть.
- Першение в горле. Эта реакция провоцирует чиханье и кашель.
Вторичные симптомы
- Частая головная боль.
- Расстройства сна.
- Излишняя раздражительность.
- Периодическая потеря концентрации.
- Общее снижение тонуса нервной системы.
- Морально угнетенное состояние.
Согласно статьи 10.1 КоАП, нарушение правил борьбы с амброзией влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа:
- от 300 до 500 руб. на граждан;
- от 500 до 1000 руб. на должностных лиц;
- от 5000 до 10000 руб. на юридических лиц.
Комментарии
Смешные штрафы, которые никогда не применяются.
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