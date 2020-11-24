“Недавно вы уже поднимали проблему с освещением на домиках в Васюринской (так местные называют территорию многоквартирных домов в станице. – Ред.). Тогда буквально на три-четыре дня она была решена. Сейчас ситуация такая. Темнеть стало заметно раньше, с работы идешь в детский сад за ребенком, а потом домой, попадаешь просто в кромешную тьму. А ведь в этом районе примерно в такое же время школьники младшей школы № 10 идут домой. Многих забирают родители на автомобилях, но это только затрудняет общее движение. Машины, хоть и народу много, газ не особо сбрасывают, школьники, идущие пешком, боятся. Фонари включают после девяти вечера. С утра, в 5.30-6.00, фонари уже не горят. Проблема довольно давняя и наболевшая. Как быть? Помогите разобраться”, – такое обращение пришло в социальных сетях “РВС”.

Мы отправили запрос в администрацию Васюринского сельского поселения. Там сообщили следующее.

На сегодняшний день территория станицы обеспечена на 70 % уличным освещением, территория многоквартирных домов (домики) – на 100 %.

Режим работы уличного освещения осуществляется электронным таймером, на котором установлено время включения и отключения фонарей с 17 часов до 6 часов 45 минут. Данный режим установлен специалистом в соответствии с продолжительностью темного времени суток.