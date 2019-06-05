Жители хутора Нового: «К нам даже скорая не может проехать»

В редакцию «РВС» обратились жители хутора Нового (Старомышастовское сельское поселение) с проблемой отсутствия дорог.

«К нам даже скорая помощь отказывается ехать, когда проходит дождь. Она доезжает до угла, где отсыпана гравием дорога а дальше — хоть неси туда ребенка с температурой.

Школьников в резиновых сапогах проводим до кирпичного завода, только там уже переобуваем.

Обращались к местным властям, но только обещания получаем.

Своими силами пытаемся хоть как-то выстелить дорогу подручными средствами, но это же не выход. Как только дождь — ни то, что не проехать — пройти нельзя!», - жалуется местная жительница Наталья.

Журналист «РВС» выехал на место. Если по гравийной дороге редакционный автомобиль смог проехать, то по улице хутора — нет. И дело не только в плохой дороге, но и в том, что деревья, растущие в домовладениях, настолько низко опустили ветви к проезжей части, что машина там будет вся исцарапана.

Мы обратились к главе Старомышастовского сельского поселения Сергею Долженко, чтобы узнать, когда жителям ждать решения их проблемы.

Вместе с журналистом он посетил хутор Новый. Прежде всего, местным жителям необходимо произвести обрезку деревьев, которые затрудняют проезд транспорта. Затем проезжая часть будет приведена в надлежащее состояние.

«До 1 июля планируется отремонтировать дорогу в гравийном исполнении», - пообещал людям Сергей Долженко.