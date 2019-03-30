Жители: корь наступает на Динской район?

Во всем мире сейчас наблюдается вспышка острого инфекционного заболевания корь. В США, в Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение в связи со вспышкой заболевания. На Украине – рекордное за последние годы количество заболевших. А что у нас, в России, на Кубани, в Динском районе?

В редакцию «РВС» обращаются жители, которые просят нас взять комментарий у медиков по поводу распространения кори. «По всему миру вспышка этого заболевания и никакой информации. Нужно ли нам повторять прививки, если их делали в детстве? Огромное количество заболевших по соседству с нами, на Украине. Мы не хотим заболеть…», - пишут нам.

Чтобы прояснить ситуацию по этому заболеванию, мы обратились к районному эпидемиологу Наталье Чмеленко.

- В Динском районе вспышки заболевания корью нет. В 2018-м году у нас зафиксировано два случая: заболел один взрослый и один ребенок. В 2019-м заболевших пока нет.

Но в связи с тем, что обострилась ситуация по заболеванию корью на Украине, в Динском районе проводится подчищающая иммунизация. Что это такое? По плану массовой вакцинации прививки от кори делаются детям в возрасте 1 года и 6 лет. Но случается так, что родители отказываются прививать ребенка или прививка не делается из-за медицинских показателей. Сейчас мы активно работаем с этой категорией населения: непривитыми или привитыми только один раз. Если позволяет здоровье, прививаем, тех, кто отказывался от прививки – разъясняем, уговариваем.

На Украине массовой вакцинации сейчас нет. Там много заболевших и есть летальные исходы. Учитывая, что мы находимся рядом и высока миграция населения с той территории на нашу, нужно очень серьезно подойти к тому, чтобы уберечь свою семью от кори. Мы ранее занимались вакцинацией тех жителей Украины, которые приезжали к нам. Сейчас опасность представляют временные переселенцы. Если будет контакт заболевшего с непривитым, то 100 5, что он заболеет.

Тем, кто привит два раза, не стоит паниковать. Тем же, кто не делал прививку, хорошо подумайте и примите верное решение.

Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем заразности. Характеризуется очень высокой температурой (до 40,5 градусов), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, коньюктивитом и характерной пятнисто-популезной сыпью, общей интоксикацией. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году в мире от кори погибло около 110 тысяч человек, большинство из которых — дети в возрасте до пяти лет