Жители края могут быстро проверить задолженность за газ (инструкция)
В Интернете. На официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» есть «Черный список». В источнике указано, что «в разделе находятся списки адресов недобросовестных абонентов, в отношении которых запланировано отключение газа».
Как отмечает сама организация, сделано это из-за роста количества должников за газ. Мера направлена на то, что должники не станут рисковать отключением газа и как можно скорее оплатят долги.
«Черный список» обновляется 15 числа каждого месяца. По информации ведомства, это и комплекс других мероприятий по снижению задолженности уже принесли результаты.
Если в марте 2019 года просроченные долги жителей составляли более 780 млн рублей, то сегодня они оцениваются в 504 млн рублей (это на 35 % ниже).
Проверить свой адрес в «Черном списке» абоненты Краснодарского края могут на официальном сайте поставщика газа по ссылке.
Или так:
- Набираем в поисковике «Газпром межрегионгаз Краснодар».
- Заходим на официальный сайт мргкраснодар.рф.
- Находим раздел «Физическим лицам», выбираем «Черный список абонентов-должников».
- Выбираем свой район и проверяем адрес.
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