Жители: «Лесополосу вырубают, появится скоростная трасса?»

«В Красносельском идет вырубка лесополосы. Большие хорошие деревья идут на дрова», – обратился в редакцию «РВС» житель села. Люди, теряясь в догадках, предположили, что это предпосылки к появлению скоростной трассы. Выезд на место подтвердил факт вырубки насаждений. Что происходит на самом деле, разъяснил исполнитель проекта.

«При въезде в село со стороны Динской лесополоса находится в аварийном состоянии, деревьям уже больше 60 лет. Они представляют опасность и для транспорта, и для людей. Главе поселения поступали заявления от жителей с просьбой убрать их во избежание падения на заборы и линии электропередач.

Было заказано обследование лесополосы. Акт составляли специалисты управления «Краснодарлес». В заключении указано, что деревья свой век отжили и необходимо произвести стопроцентную возобновительную рубку. Эту работу начали еще осенью 2017 года.

В целом лесные полосы достигли высокого возраста и постепенно снижают свою агромелиоративную эффективность. Они нуждаются в проведении комплекса неотложных лесоводственных мероприятий, направленных на их оздоровление и смену поколений древостоя. Наиболее актуальными видами лесоводственных мероприятий должны стать лесовозобновительные и выборочные санитарные рубки. Ценных пород деревьев в лесополосах нет.

Ученые рекомендуют производить рубку согласно техническим условиям. Восстановление будет происходить от корневой системы данного ствола», – рассказывает исполнитель проекта.

За время действия лесополосы такие возобновительные рубки можно проводить трижды. Деревья первой посадки могут жить 45-60 лет, в зависимости от породного состава. Второй раз – 45-50 лет. Делая третью рубку, надо предусматривать замещение, так как не все пни дают молодую поросль.

Отметим, что в Красносельском это первая рубка. При этом деревьям уже более 60-ти лет.