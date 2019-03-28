Жители: «Лесополосу вырубают, появится скоростная трасса?»
«В Красносельском идет вырубка лесополосы. Большие хорошие деревья идут на дрова», – обратился в редакцию «РВС» житель села. Люди, теряясь в догадках, предположили, что это предпосылки к появлению скоростной трассы. Выезд на место подтвердил факт вырубки насаждений. Что происходит на самом деле, разъяснил исполнитель проекта.
«При въезде в село со стороны Динской лесополоса находится в аварийном состоянии, деревьям уже больше 60 лет. Они представляют опасность и для транспорта, и для людей. Главе поселения поступали заявления от жителей с просьбой убрать их во избежание падения на заборы и линии электропередач.
Было заказано обследование лесополосы. Акт составляли специалисты управления «Краснодарлес». В заключении указано, что деревья свой век отжили и необходимо произвести стопроцентную возобновительную рубку. Эту работу начали еще осенью 2017 года.
В целом лесные полосы достигли высокого возраста и постепенно снижают свою агромелиоративную эффективность. Они нуждаются в проведении комплекса неотложных лесоводственных мероприятий, направленных на их оздоровление и смену поколений древостоя. Наиболее актуальными видами лесоводственных мероприятий должны стать лесовозобновительные и выборочные санитарные рубки. Ценных пород деревьев в лесополосах нет.
Ученые рекомендуют производить рубку согласно техническим условиям. Восстановление будет происходить от корневой системы данного ствола», – рассказывает исполнитель проекта.
За время действия лесополосы такие возобновительные рубки можно проводить трижды. Деревья первой посадки могут жить 45-60 лет, в зависимости от породного состава. Второй раз – 45-50 лет. Делая третью рубку, надо предусматривать замещение, так как не все пни дают молодую поросль.
Отметим, что в Красносельском это первая рубка. При этом деревьям уже более 60-ти лет.
“Когда производили рубку на въезде в село со стороны Старомышастовской, поступила жалоба губернатору. Проводилась проверка на уровне власти района и правоохранительных органов. На основании чего был составлен проверочный материал...“
В акте обследования указано, что защитные лесные посадки в границах землепользования Красносельского и Старомышастовского сельских поселений полностью утратили свои защитные свойства. В лесополосе – суховершинные, гнилые, сухостойные, горелые и буреломные деревья, отмирающее и погибающее насаждение со сплошным задернением и остатками деревьев. Насаждение сильно пострадало от январской ожеледи (обледенения) 2013-2014 года.
В свое время была введена программа «Плодородье». Закон Краснодарского края «О сохранении и воспроизводстве защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения» 1945-КЗ от 2010 года обязывает землепользователей проводить возобновительные рубки.
В настоящее время эти обязанности возложены на Министерство природных ресурсов в лице филиала ГБУ КК «Управление «Краснодарлес».
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