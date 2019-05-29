Жители многоквартирного дома оставались без газа целую неделю

В редакцию «РВС» обратилась жительница улицы Тельмана, дом 148 (станица Динская). С понедельника (20 мая) у них в доме проводилось техническое обслуживание. Жильцы дома оставались без газа до 27 мая.

«Как быть в такой ситуации, когда одни жильцы не пускают в квартиры, а другие должны сидеть без газа и страдать за других?» - спрашивает женщина.

Журналист «РВС» связался с филиалом №1 АО «Газпром газораспределение Краснодар», чтобы узнать, как долго дом может быть отключен от газоснабжения согласно нормам.

«В целях реализации постановления РФ от 14.05.2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», а также на основании заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования 20 мая 2019 года в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: ст. Динская, ул. Тельмана, 147, АО «Газпром газораспределение Краснодар» начало проводить плановое техническое обслуживание общедомового, а также внутриквартирного газового оборудования.

О дате проведения технического обслуживания, в соответствии с постановлением, надлежащим образом были уведомлены управляющая компания, а также жильцы дома путем размещения объявлений в местах общего доступа и объявлением на информационном сайте газеты "РВС".

В рамках проведения технического обслуживания сотрудниками производилась проверка герметичности соединений газопроводов путем опрессовки газовых стояков, расположенных в указанном многоквартирном доме. Для проведения данных работ была осуществлена приостановка подачи природного газа в квартиры.

При проведении данного вида работ внутридомовые газопроводы не прошли испытание опрессовкой, что указывало на наличие утечек на внутриквартирных газопроводах. Устранение утечек и возобновление подачи газа осуществлялось по мере предоставления жильцами допуска в квартиры и повторного проведения опрессовки специалистами. Дополнительно в доме был проведен ремонт общедомового газового оборудования, а именно — заменены шаровые краны на газовых стояках.

Возобновление подачи газа во все квартиры произведено 27 мая 2019 года», - сообщил директор филиала № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» Рустам Кушу.