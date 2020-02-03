Жители Новотитаровской: “У нас на Западной нет ни дорог, ни газа…”

Жителей улицы Западной и переулка Чкалова станицы Новотитаровской тревожит состояние дорог: “Мы живем в такой современной станице, а по своей улице вынуждены ходить в галошах да в резиновых сапогах круглый год”.

Кроме того, люди уже много лет ждут газ в свои дома: “Вокруг нашего “пятачка” давно все газифицировано, в переулке Чкалова вообще одна сторона улицы с газом, а вторая - нет. И никаких подвижек… Куда мы только не обращались”.

Еще одна проблема - по улице Западной постоянно ездят многотонные грузовики. Дело в том, что дорога напрямик выходит на объездную. “Конечно, им тут - раз, и проскочил. А у нас от их езды окна дрожат… И дороги разбивают фуры. Да и тротуаров нет - машина едет - беги хоть в грязь, хоть куда хочешь. А машиной едешь - только с асфальта сворачиваешь - сразу в яму днищем. Успевай ремонтировать. Большегрузам-то ничего - они высокие. А вот легковые - успевай ремонтировать”, - жалуются местные жители.

Отмечают они и отсутствие освещения. Единственный фонарь находится на пересечении улицы Западной с переулком Чкалова: “Теперь хоть направление видно”.

Люди говорят, что обращались в том числе и в администрацию поселения: “Обещали еще в 2018 году облагородить наши дороги, но вот уже 2020 - а мы так и месим грязь”.

Не хватает местным жителям и детской площадки. “Ребятишек у нас много, а играть негде. Рядом с домами есть участок, но нам сказали, что это муниципальная земля - нельзя ничего там ставить”.

Жалуются люди и на заросший оросительный канал, который находится рядом с домами. “Мало того, что камыш более двух метров, так еще и мусор туда ветром несет. Превращается он в настоящее болото”.

Журналист “РВС” поговорила с главой Новотитаровского сельского поселения Сергеем Кошманом, который рассказал, что уже готов проект реконструкции улицы Чкалова.

“В 2020 будем входить в краевую программу. Если все получится, то постелим асфальт, проложим тротуары, сделаем уличное освещение”, - объяснил глава администрации.

Когда отремонтируют дорогу, то она станет объездной для грузового транспорта, ведь пускать его через всю станицу, рядом с детскими садами и школами нельзя.

Что касается газификации, то готовый проект уже есть, но в краевой газовой службе не выдают техусловия, аргументируя это тем, что ГРС №5 перегружена. А без техусловий проект не может пройти экспертизу.

“Работа ведется во всех направлениях”, - резюмировал глава администрации.

Что касается заросшего канала, Сергей Кошман рассказал, что в администрацию жалоб по данному факту не поступало.