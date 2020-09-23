Жители Первореченского: «Река обмелела, рыба погибает, запах ужасный»

В редакцию поступают обращения граждан из села Первореченского. Жители обеспокоены состоянием реки.

«Река сильно обмелела. Поскольку у нас несколько переездов через реку, то вода оказалась стоячей в некоторых местах от гребли до гребли. Массовый мор рыбы и соответствующий запах невыносимы. Тем более при такой жаре», – пожаловалась наша читательница Виктория.

Мы связались с государственным инспектором Азово-Кубанского отдела государственного контроля Дмитрием Денисенко. Он поведал нам: «Совместно с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии мы выезжали на место и обследовали территорию. По этому поводу уже возбудили административное расследование, соответственно, с методикой мы осуществили все необходимые мероприятия. Материал находится у нас в производстве. Вообще, обмеление рек идет повсеместно по Краснодарскому краю. Все водные объекты сейчас испытывают катастрофическую нехватку воды. Будет устанавливаться причинно-следственная связь».

Также государственный инспектор напоминает, что по закону* любителям рыболовства запрещается:

1). лов рыбы:

с 1 апреля по 31 мая на расстоянии менее 500 метров от автодорожных и железнодорожных мостов, с 15 мая по 15 июля на всей акватории Кубанского водохранилища;

с 1 марта по 31 мая – в азовских лиманах Краснодарского края;

с 25 марта по 30 апреля – на водоемах и каналах Азово-Кубанских нерестово-выростных хозяйств или их частях, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства;

с 1 февраля по 1 мая – в Ейском, Бейсугском, Ахтарском лиманах;

с 15 апреля по 15 июня – рыбца;

с 1 января по 14 июня – рака пресноводного в водных объектах Краснодарского края (кроме азовских лиманов) и Республики Адыгея;

в течение всего года – рака пресноводного в азовских лиманах Краснодарского края;

с 15 ноября по 31 марта – на зимовальных ямах, согласно приложению № 1 к правилам рыболовства «Перечень зимовальных ям»;

с 15 ноября по 31 марта – на всех внутренних водных объектах осуществлять подводную охоту;

в течение всего года – судака и берша в реке Кубань от плотины Краснодарского гидроузла до устья реки Протоки, в азовских лиманах, включая лиманы Ейский, Бейсугский, Ахтарский, Курчанский и Большой Ахтанизовский, в Азовском море;

с 15 января по 28(29) февраля – щуки повсеместно;

с 15 марта по 30 апреля – судака повсеместно;

с 15 марта по 30 апреля – тарани и плотвы в Азовском море, р. Кубань ниже Краснодарского гидроузла с притоками, реке Протоке, азовских лиманах Краснодарского края, включая Ейский, Бейсугский, Ахтарский, Курчанский и Большой Ахтанизовский с бассейнами впадающих рек.

2) применение запрещенных орудий для лова: сети, ловушки, арбалет, пневматическое оружие, с помощью заграждений, частично или полностью перекрывающих русло водоемов, взрывчатых и воздействующих электричеством средств и др.

Более подробно ознакомиться с приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 9 января 2020 г. № 1 «Об утверждении правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна» можно на сайте Гарант.ру: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73642174/

*Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 9 января 2020 г. № 1 «Об утверждении правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна».

Наталья Бережная.



