Жители Пластуновской:

“Не знаем, что с этим делать и как жить. Эта вонь отравляет нам жизнь. В станице Пластуновской уже какой месяц, особенно вечером, невозможно выйти на улицу, невозможно открыть окно. В поле рядом с маслоцехом в районе вокзала горят торфяники, трава, неизвестно. Это необходимо потушить”, – такое обращение поступило в социальных сетях “РВС”.

В администрации Пластуновского сельского сообщили, что на поле рядом с маслоцехом горит лузга от семян подсолнечника, которая ранее была присыпана землей и в течение времени заросла травой. Возгорание произошло из-за поджога сухой травы неустановленными лицами. Для принятия мер по тушению данное обращение направлено в отдел НДПР ГУ МЧС по Динскому району по адресу Динская, ул. Гоголя, 102.