Жители Пластуновской:

“В Пластуновской на детей нападает маньяк”, – такое сообщение прислала местная жительница в инстаграм “РВС”.

Девушка рассказала, как вчера, 6 сентября, около 17 часов мужчина напал на мальчика 7-8 лет с топором. Ребенок вырвался, убежал.

Позже выяснилось, что парнишка – не единственный, на кого покушался неизвестный. В районе 5 школы он тоже ходил. Как описывают очевидцы, мужчина высокий, худощавый, в темной спортивной одежде и с черной сумкой. Набрасывался на детей, пугал их.

На месте, по словам обратившейся, была полиция, у них есть ориентировка. Самый главный вопрос, который ее волнует: почему ее не распространяют?

Мы обратились в ОМВД по Динскому району. Там сказали, что фоторобота нет.

«Информация имеется, уже зарегистрирована, на месте в Пластуновской работают сотрудники полиции, ведется проверка, личность мужчины устанавливается. Информация о том, что он "маньяк", не установлена», – сообщили в ведомстве.

Подробнее о приметах, нападении и других деталях там пояснят только после проверки.