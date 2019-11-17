Жители пришли на помощь бабушке из Воронцовской

Жители пришли на помощь бабушке из Воронцовской

Жители пришли на помощь бабушке из Воронцовской

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19 часов назад ВоронцовскаяГазета РВСДинской районНовости Динского районаНужна помощьПенсионеры

Неравнодушные жители отремонтировали пенсионерке печь, приступили к ремонту текущей крыши.

Более недели назад в «РВС» обратилась жительница Воронцовской и рассказала, что одна бабушка остро нуждается в помощи.  Пожилой женщине 73 года.  Она живет с 20-летней внучкой, которую забрала из детдома и опекает всю жизнь. Со своими детьми отношения у нее не сложились. Так, к сожалению, бывает. В доме течет крыша, осыпается потолок, да еще и печка дымит – женщины дышат дымом.

После публикации статьи на сайте и  в социальных сетях «РВС» на беду пенсионерки откликнулись неравнодушные жители.

Так, Павел Пальгов из поселка Найдорф вызвался  почистить печку.  Помогал ему, в том числе и доставкой на своем автомобиле,  молодой депутат Нововеличковского поселения Вадим Демочко. Павел разобрал дымоход, своими руками  вычистил оттуда сажу. Получилось четыре ведра.

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Печка больше не дымит, и в доме пожилой женщины тепло.

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Также известно, что с ремонтом крыши  вызвался помочь индивидуальный предприниматель.

Мы пообщались  с пенсионеркой по телефону. Она поблагодарила за помощь  всех, кто откликнулся на ее беду. Женщина не стала скрывать, что ей крайне неловко перед соседями, и в целом станичниками. Но справиться с трудной ситуацией самостоятельно она просто не смогла.

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