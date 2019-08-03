Жители района чаще попадаются на уловки интернет-мошенников

С развитием современных цифровых технологий появился новый тип мошенничества - дистанционный. Мобильная связь, электронная почта, социальные сети, интернет-банкинг, интернет-торговля и другие цифровые сервисы и технологии дают мошенникам огромные возможности для обмана доверчивых и отзывчивых людей.

За 6 месяцев текущего года в Динском районе зарегистрировано 40 фактов дистанционного мошенничества. В пресс-службе ОМВД России по Динскому району рассказали о наиболее часто встречающихся методах обмана, от которых страдают простые доверчивые люди в Интернете.

Мобильные сервисы и SMS – чаще всего используются для отправки сообщений с просьбой о переводе денег на счёт злоумышленника. SMS составляется в такой форме, чтобы на неё среагировало как можно больше потенциальных жертв. Например, «Мама, срочно положи 100 рублей на мой номер 8.......104, завтра верну!».

Зачастую, мошенники представляются сотрудниками полиции. Вам поступает звонок от «инспектора ГИБДД», который сообщает, что он задержал Вашего родственника, нарушившего ПДД, совершившего ДТП или иное противоправное деяние. За некое «вознаграждение» лжеполицейский обещает тут же отпустить задержанного и забыть про содеянное. Ни в коем случае не стоит переводить средства! Первым делом необходимо созвониться с близким человеком и убедиться, что с ним все в порядке. Дальше следует обратиться в отдел полиции.

Часто злоумышленники представляются оператором связи и рассылают «запросы» с длинной USSD-командой, предназначенной для перевода денег на номер преступника.

Существует также весьма действенная мошенническая схема развода на деньги с помощью SMS: сайты просят указать для доступа к тому или иному платному контенту ваш номер сотового телефона. После этого с вашего счета ежедневно списывается определённая сумма и происходит это почти легально — указав свой номер, вы автоматически «оформили» подписку на платный сервис.

Проверяйте информацию, которую вам озвучивает по телефону неизвестный человек. Вместо представителей компании сотовой связи или сотрудников банка может легко оказаться организованная группа мошенников, планирующая очередное преступление.

Интернет-магазины. «Оплата товара вперед» – обычная практика интернет-магазинов, которую с успехом применяют мошенники на таких площадках как «Авито» и т.п. Их задача – заставить вас заплатить за несуществующий товар. Необходимость получения предоплаты может быть обоснована срочностью продажи, невозможностью встретиться с продавцом для оплаты товара наличными из-за его нахождения в другом городе или банальной личной занятостью. В отличие от настоящих работающих интернет-магазинов, продавцы-мошенники не дают покупателям реальных контактных данных, договоров купли-продажи или других официальных документов, подтверждающих сделку. Отправив аванс или оплатив полную стоимость товара, а часто и услуги по его доставке транспортной компанией, покупатель не получает оплаченный заказ.

В прошлом году в дежурную часть Отдела поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что хотела купить машину, и через Интернет стала договариваться о покупке понравившегося авто. В итоге она перевела крупную сумму денег, более 290 тысяч рублей «продавцу». Естественно, никакого автотранспорта женщина не получила. По данному факту ведется следствие.

Кроме этого, интернет-страницы, имеющие оформление, подобное страницам известных интернет-магазинов, мошенники могут использовать с целью «выуживания» информации. Основным признаком «подделки» могут являться необоснованно низкие цены на товары, низкая активность в комментариях, малый ассортимент при большом количестве акций и скидок.

Интернет-банкинг. Очень часто преступные элементы, под предлогом покупки Вашего товара, предлагают перевести предоплату. Они просят сообщить им номер карты, на которую обязуются перечислить денежные средства. После того, как Вы сообщили данные, на Ваш телефон начинают приходить СМС-сообщения с паролями, которые лжепокупатели просят также сообщить им, для того, чтобы перевести деньги на вашу карту. Ни в коем случае этого делать нельзя!

Так, в феврале текущего года, жительнице нашего района поступил звонок с предложением купить товар, который она продавала. Мошенническим путем, с банковской карты гражданки, злоумышленникам удалось завладеть более 70 000 рублями. По факту ведется следствие.

Для перевода денег на банковскую карту никакие пароли не нужны. Также, преступники просят подойти к банкомату, диктуют по телефону комбинации цифр, которые граждане по своей неосведомленности вводят, и тем самым привязывают чужой номер телефона к своему личному кабинету в Онлайн, после чего мошенники получают все коды доступа к счетам и вкладам, и переводят ваши сбережения на свои счета.

Помните, что любой перевод, который вы сделаете, будет осуществлён мгновенно. Вернуть деньги уже невозможно, будь то перевод в интернет-кошелёк мошенников, зачисление средств на ошибочный номер телефона либо покупка в недобросовестном интернет-магазине.

Социальные сети дали возможность злоумышленникам вести сбор личных данных с целью выдать себя за другого человека. Крайне распространены случаи получения доступа к слабо защищённым учётным записям, после чего под видом владельца начинают рассылаться личные сообщения различного характера - от просьбы дать взаймы до просьбы проголосовать за «себя» в каком-либо конкурсе посредством отправки SMS или звонка на определенный номер. Стоимость подобных звонков может достигать нескольких сотен рублей.

Содержание «дружественных» сообщений может разниться, но если вы хорошо знаете отправителя, то предварительно свяжитесь с ним по телефону и всё уточните, в противном случае сообщения лучше проигнорировать, т.к. мошенники хорошие психологи и могут вас легко ввести в заблуждение.

В январе этого года «В Контакте» жителю Динского района пришло личное сообщение. Неизвестный обманным путем «выудил» более 10 тысяч рублей у потерпевшего. По данному факту ведется следствие.

Обращайте внимание на сообщения вашего браузера, если имеется предупреждение о переадресации на сторонний ресурс, не стоит его игнорировать! Главной целью злоумышленников являются логины и пароли от разного рода интернет-сервисов, а также данные кредитных карт. Помните, ни один из серьезных интернет-сервисов никогда не рассылает писем с просьбами о вводе логина, пароля и т.д. своим клиентам.

Часто жертвами мошенников становятся люди преклонного возраста, но и молодежь, потеряв бдительность, не редко попадается на удочку злоумышленников.

Чтобы избежать обмана, соблюдайте следующие рекомендации:

1. Не спешите. Вам предлагают сделать немедленно? Подождите пару дней, вполне возможно, что вскоре интернет-ресурс, на который вас вела ссылка, уже не будет существовать.

2. Не вводите конфиденциальные данные на неизвестных компьютерах или компьютере без антивирусного программного обеспечения.

3. Будьте бдительны. Никогда не доверяйте даже знакомым людям в сети. Может оказаться, что с вами общаются злоумышленники.

4. Не доверяйте малознакомым лицам, которые пытаются связаться с вами от имени каких-либо финансовых, государственных и т.п. организаций с целью уточнения конфиденциальных данных.

5. Проверяйте по телефонам служб поддержки любые обращения и просьбы, полученные через интернет и связанные с личными данными или финансами.

6. Любые финансовые вопросы обговаривайте при личной встрече, если это возможно.

7. Не переводите деньги на малозащищённые сервисы, работа которых не предполагает глубокой идентификации пользователей.

8. Для совершения покупок в сети Интернет заведите отдельную карту с минимальным количеством денежных средств.

В случае если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 102 или (886162) 6-15-94. Также для экстренного вызова специальных служб работает номер единый для всех операторов сотовой связи - 112.



