Жители района могут получить психологическую поддержку бесплатно

Любой из нас может оказаться в сложной жизненной ситуации и испытывать при этом сильные эмоции. Находиться в подавленном состоянии или наоборот, быть излишне возбужденным. Это мешает объективно оценить происходящее и выбрать правильную стратегию действий. В такие моменты очень важно успокоиться.

В Краснодарском крае начала работать горячая линия психологической помощи.

По горячей линии круглосуточно ведут прием психологи. Любой желающий может обратиться за помощью по номеру 8-800-350-80-52.

Также есть общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122. На этот номер за помощью могут обратиться дети, подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, или их родители, нуждающиеся в квалифицированной помощи.

Кому может понадобиться экстренная психологическая помощь по телефону?

Кто испытывает очень сильное эмоциональное переживание непереносимого характера. Кто получил психологическую травму. Кто испытывает сильный стресс. Кто перенес утрату близкого человека или столкнулся с горем, и в силу обстоятельств не понимает как жить дальше. Кто не может разобраться в себе. Кто испытывает депрессию и думает о суициде. Кто пришел к выводу, что нуждается в профессиональной психологической помощи, но постоянно откладывает посещение специалиста. У кого возникли сложности в отношениях с партнером, решение которых они видят только в роковом поступке. Кто испытывает буллинг. Буллинг или травля - агрессивное преследование одного из членов коллектива. Особенно коллектива школьников и студентов, но также и коллег.

Принципы работы горячей линии

Анонимность. Обратившийся может не говорить своего имени, места жительства или других личных данных во время разговора. Это распространяется также и на номер телефона, с которого поступил звонок.

Конфиденциальность. Вся информация, которую получил консультант во время разговора не передается и не используется в дальнейшем.

Толерантность. Какого бы мнения, взглядов и убеждений не придерживался звонящий, его не критикуют и не осуждают. Консультант в любой ситуации старается понять абонента.

Управление разговором. Позвонивший на номер в горячую линию может в любой момент закончить разговор или резко сменить его тему, без объяснения причин.

Наша журналист проверила работу горячей линии на себе. Психолог выслушала ее, прониклась, поговорила “по душам” и дала несколько советов, как успокоиться. Один из них связан с техникой дыхания. Глубокий вдох носом, выдох ртом. Все это делается медленно. При вдохе про себя проговариваем: “Я”, при выдохе: “Спокойна”. Специалист рекомендовала проделать это несколько раз.

Если вы находитесь в состоянии гнева, расстроены или чем-то раздражены, попробуйте позвонить на горячую линию. Не исключено, что именно этот звонок поможет вам посмотреть на происходящее под другим углом и принять правильное решение.