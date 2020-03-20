Жители района вернулись из-за границы, но не ушли на самоизоляцию

В последнее время тема коронавируса у всех на устах. О ней говорят на улицах, дома, в офисах, пишут СМИ. Вполне естественно, что люди очень обеспокоены, ведь речь идет о здоровье и жизни.

В редакцию “РВС” обратились жители Динского района, которые сообщили о том, что семейная пара недавно вернулась из Франции, но, вместо того, чтобы уйти на 14-дневный карантин, как это положено по закону, они продолжают ходить на работу, их дети - посещать учебные заведения.

“Неужели у нас законы не для всех одинаковые? А, если они инфицированы - могут же заразить других людей”, - возмущены жители нашего района.

Как оказалось, ни в списках медицинской организации, ни Роспотребнадзора они не значились.

“РВС” попыталась связаться с самой женщиной, которая, по утверждению людей, нарушила санитарные правила, но она не захотела идти на контакт.

В данной ситуации теперь разбирается краевой Роспотребнадзор.

Уважаемые жители Динского района, всегда оставайтесь сознательными гражданами! Если же вы вернулись из других стран, то обязательно соблюдайте закон, и уходите в самоизоляцию на 14 дней, а также оповещайте медицинские организации о своем прибытии.

Ведь вы подвергаете опасности не только свою жизнь и здоровье, но и окружающих.

Основные условия 14-дневного домашнего карантина

не выходить из дома в течение всего периода карантина — даже для того, чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор;

по возможности находиться в отдельной комнате;

пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельём и полотенцами;

приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно (онлайн) или с помощью волонтёров;

исключить контакты с членами своей семьи и другими лицами;

использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маску, спиртовые салфетки);

обязательно мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками — перед приёмом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета;

регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом;

бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтёров.

В Роспотребнадзоре РФ работает единый консультационный центр по вопросам коронавируса: 8 (800) 555-49-43 (круглосуточно).

В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю открыта дополнительная горячая линия: 8 (918) 677-49-89.