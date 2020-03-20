Жители района вернулись из-за границы, но не ушли на самоизоляцию
В последнее время тема коронавируса у всех на устах. О ней говорят на улицах, дома, в офисах, пишут СМИ. Вполне естественно, что люди очень обеспокоены, ведь речь идет о здоровье и жизни.
В редакцию “РВС” обратились жители Динского района, которые сообщили о том, что семейная пара недавно вернулась из Франции, но, вместо того, чтобы уйти на 14-дневный карантин, как это положено по закону, они продолжают ходить на работу, их дети - посещать учебные заведения.
“Неужели у нас законы не для всех одинаковые? А, если они инфицированы - могут же заразить других людей”, - возмущены жители нашего района.
Как оказалось, ни в списках медицинской организации, ни Роспотребнадзора они не значились.
“РВС” попыталась связаться с самой женщиной, которая, по утверждению людей, нарушила санитарные правила, но она не захотела идти на контакт.
В данной ситуации теперь разбирается краевой Роспотребнадзор.
Уважаемые жители Динского района, всегда оставайтесь сознательными гражданами! Если же вы вернулись из других стран, то обязательно соблюдайте закон, и уходите в самоизоляцию на 14 дней, а также оповещайте медицинские организации о своем прибытии.
Ведь вы подвергаете опасности не только свою жизнь и здоровье, но и окружающих.
Основные условия 14-дневного домашнего карантина
не выходить из дома в течение всего периода карантина — даже для того, чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор;
по возможности находиться в отдельной комнате;
пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельём и полотенцами;
приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно (онлайн) или с помощью волонтёров;
исключить контакты с членами своей семьи и другими лицами;
использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маску, спиртовые салфетки);
обязательно мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками — перед приёмом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета;
регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом;
бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтёров.
В Роспотребнадзоре РФ работает единый консультационный центр по вопросам коронавируса: 8 (800) 555-49-43 (круглосуточно).
В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю открыта дополнительная горячая линия: 8 (918) 677-49-89.
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