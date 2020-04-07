Жители района: «Попали в трудную жизненную ситуацию»

В редакцию «РВС» все чаще поступают обращения от людей, которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах из-за распространения коронавирусной инфекции и карантина в Краснодарском крае.

Кто-то потерял работу, кто-то не успел найти ее до начала принимаемых мер.

А если у человека и есть место, где он трудится, то сейчас оно закрыто, так как не входит в перечень непрерывно действующих организаций.

«Получить “бюджетную” работу могут далеко не все. Большинство до этого работали на частных предприятиях, причем на мелких. Предприниматели не могут помогать своим рабочим, так как их бизнес под большим вопросом: выживет или нет? И даже те, кто у них оформлен официально, тоже не могут рассчитывать на помощь, так как нет дохода…» – подобные комментарии от читателей появляются в официальных аккаунтах «РВС» ежедневно.

Напомним, ранее мы обращались в администрацию района с вопросами о поддержке населения. Там сообщили, что на данный момент разрабатываются решения, которые позволят людям пережить апрель.

Сегодня жителей муниципалитета волнует еще одна тема: как оформить пособие по безработице, если Центр занятости прием граждан временно приостановил?

Чтобы узнать, возможно ли дистанционное оформление документов, журналист обратилась в организацию.

«До 13 апреля, как и все госструктуры, прием граждан мы не осуществляем. Дистанционно оформить пособия по безработице невозможно. Только при личном обращении с пакетом документов. Это не наше решение, решение правительства. Удаленно деньги назначать никто не будет. Мы же не социальная помощь. Главная задача у нас – трудоустройство граждан. Всем рассказываем, что вакансии можно смотреть на сайте: kubzan.ru. А назначение пособий только при личном обращении в Центр занятости», – прокомментировали в учреждении.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин в ходе телеобращения выступил с заявлением об увеличении пособия по безработице до уровня минимального размера оплаты труда – 12130 рублей.