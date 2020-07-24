Специалисты из администрации края приедут к жителям района
31 июля в Динском районе будет работать мобильная приемная губернатора Кубани.
Она создана для того, чтобы каждый житель региона мог напрямую обратиться с вопросом к профильному специалисту из администрации и органов исполнительной власти края.
Время: с 11.00 до 15.00.
Адрес: Динская, ул. Красная, 72 А.
Прием проведут в порядке живой очереди. Для этого необходимо предоставить паспорт.
Предварительно свои вопросы можно обозначить по телефону в приемной администрации Динского района 8(86162) 6-16-90.
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований убедительная просьба при себе иметь медицинские маски и одноразовые перчатки.
Комментарии
А может газета РВС пособирает жалобы и наболевшие вопросы от Динчан и передаст списком? И народу в целях безопасности меньше на приеме будет и большее число жалоб Губернатор увидит.