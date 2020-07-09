Жители района жалуются на качество, напор, цвет и запах воды (видео)

Были обращения и из Новотитаровской. В станице замечена мутная с примесями вода.

Чтобы выяснить у массовой аудитории, как обстоят дела в сельских поселениях района, мы провели опрос в социальных сетях. И вот что стало известно.

Больше всех довольны водоснабжением жители Нововеличковской и Старомышастовской:

✍🏼«В Нововеличковской вода суперская, очень мягкая и чистая. Знаю, что глава администрации Галина Михайловна лично держит этот вопрос на контроле. Дети пьют воду из крана без опасения», – поделилась мнением одна из подписчиц в социальных сетях «РВС».

✍🏼«Поддерживаю! Раньше жили в городе, пили покупную бутилированную воду, а переехав жить в Нововеличковскую, пьем из под крана без опаски. Перерывы в подаче воды случаются, но не часто и терпимо», – согласилась с ней другая.

✍🏼«У нас в Старомышастовской очень хорошая вода. Прямо вкусная. Я даже на работе в городе только свою из дома пью», – рассказала местная жительница.

Большинство комментариев из Динской и Васюринской.

✍🏼«На улице Линейной в Динской, в частном секторе, вода нормальная. Бывает грязная после отключений».

✍🏼«В Динской вода из крана без фильтров идет тоже с ошметками мусора и песком, пить такую желания не возникает! А когда меняешь эти фильтры, то первый из трех самый грязный, прямо заиленный».

✍🏼«Динская, микрорайон Солнечный. Напор воды оставляет желать лучшего. В такую жару нет возможности принять душ в любое время, то давления воды не хватает, а то ее и вовсе нет».

✍🏼«Вода в Динской течет тонкой струйкой, напора нет уже месяц, невозможно помыться. Такого еще не было. Раньше хоть вечером можно было дождаться напора и принять душ. Регулярно отключают воду и электроэнергию… <...> Пробурите резервные скважины для населения!».

Чтобы подробнее разобраться в причинах, «РВС» направила запрос в МУП «Динком «Тепло».

В Васюринском сельском поселении мнения жителей разделились.

✍🏼«У меня в Васюринской хорошая вода. Живу в пер. Хадыженском».

Людей, проживающих, например, на улицах Луначарского и Новой, тоже все устраивает.

Но у тех, кто находится в районе многоэтажных домов или кирпичного завода, есть жалобы.

✍🏼«В Васюринской в многоквартирных домах вода коричневого цвета и пахнет сероводородом…»

✍🏼«Васюринская, район кирпичного завода. Каждое лето мы без воды. А вот проверки счетчиков и оплаты регулярны».

В администрации Васюринского сельского поселения сообщили, что каждую проблему нужно рассматривать индивидуально. Поэтому, если у вас возникли какие-то вопросы к подаче воды и ее качеству, необходимо обратиться в МУП «Родник».

Ситуация с водой в Васюринской и Динской у журналистов на контроле. По этим станицам готовятся публикации еще.

В Пластуновской людей не устраивает, например, маленький напор при сильной жаре.

В ООО «Пластуновское» рассказали, что связано это с тем, что увеличилось потребление воды. В станице как было 5 скважин, так и осталось. Чем больше температура воздуха, тем больше расход. Жалобы по качеству воды, по словам специалистов, не поступают. Вода на анализы сдается в положенные сроки. Порой люди обращаются еще из-за слабого давления, например, если после девяти вечера не загорается газовая колонка. Все это связано с аномальной жарой. Отключают воду в Пластуновской только в случае аварий до завершения ремонтных работ.

В Новотитаровской жители улицы Сельской водой довольны: и напором, и качеством. Отключают очень редко.

А вот подписчики на Советской сообщают, что летом часто ее нет.

Еще одни читатели рассказали, что у воды присутствует запах сероводорода. В чем причина, выясняется.

Все комментарии можно изучить под постом в инстаграме «РВС». Называется «Опрос: вы довольны качеством воды?» от 8 июля 2020 года.

Если возникли вопросы по водоснабжению, необходимо обратиться в обслуживающую организацию по месту жительства.

Добавочный код 8 (86162).

🌳Динское сельское поселение:

МУП «Динком «Тепло»

☎️5-82-42

☎️5-82-81

☎️6-40-85

🌳Новотитаровское сельское поселение:

ООО «Коммунальник»

☎️4-33-61 (круглосуточно)

🌳Васюринское сельское поселение:

МУП «Родник»

☎️3-12-85

🌳Красносельское сельское поселение:

МООО «Пластуновское ЖКХ»

☎️37-4-06

🌳Пластуновское сельское поселение:

МООО «Пластуновское ЖКХ»

☎️37-4-06

🌳Старомышастовское сельское поселение:

МУП «Родное подворье»

☎️75-6-46

🌳Нововеличковское сельское поселение:

МУП ЖКХ «Нововеличковское»

☎️76-6-09

🌳Южно-Кубанское сельское поселение:

МУП «Юг»

☎️8 (861) 213-08-10

🌳Мичуринское сельское поселение:

МООО «Мичуринское ЖКХ»

☎️78-1-86

☎️79-0-52

🌳Первореченское сельское поселение:

МУП «Первореченское»

☎️8-908-685-67-64