Жители считают, что общежитие в Динской превратилось в трущобы

В редакцию обратились люди из общежития Динской, расположенного по адресу: переулок Комарова, 6. Они возмущены бездействием управляющей компании и администрации. Несколько комнат в общежитии муниципалитет предоставил на условиях социального найма.

"Стены дома буквально рушатся, – говорит одна из проживающих в нем девушка. – В комнате постоянная сырость, крыша течет, под полом живут мыши, в подъезде осыпается штукатурка с краской, отсутствует ванная комната на всем этаже, каждый приспосабливается как может. Туалет, словно после бомбежки, вид трущоб".

Наш журналист выехала на место, чтобы убедиться в этом. Действительно, состояние общежития за чертой. Об этом свидетельствуют фотографии. Мы решили заняться этим вопросом и разобраться, кто же все-таки должен делать ремонт.

В управляющей компании ООО «Городская УК» нам пояснили, что ремонт в доме делается по мере накопления средств. Поскольку финансирования извне нет, все работы выполняются за счет оплат, которые поступают от жителей общежития. Эти суммы очень маленькие, поэтому и делается все не быстро.

По последним данным, на прошлой неделе сделали крышу. Следующим этапом будут работы по инженерным системам и замена двери в подвал. Компания обслуживает дом с 2018 года. За этот период было проведено техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, осуществлена подготовка к отопительному сезону, а также имела место ситуация, когда на территории упало дерево, средствами компании его распилили.

Ко всему сотрудница ООО «Городская УК» заметила: «Люди просят признать дом как аварийный. Если это будем делать мы, для этого нужна специальная экспертиза, которая стоит определенную сумму денег, мы где-то должны взять эти средства, в данном случае от собственников. Или же есть другой способ: они должны написать заявление в районную администрацию. Администрация создает комиссию, которая делает заключение об аварийности дома и принимает дальнейшие решения».

Тем, кто получил жилье в общежитии от муниципалитета по договору социального найма, в управлении имущественных отношений районной администрации ответили, что текущий косметический ремонт комнат нужно делать самостоятельно. По вопросу капитального ремонта общего имущества люди должны провести собрание собственников, составить протокол и отправить на имя руководителя в отдел управления имущественных отношений. Там рассматривают обращения и выделяют средства на ремонт.

Наталья Бережная