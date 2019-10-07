Жители: снос дома словно эпицентр боевых действий

В Динской продолжается демонтаж многоквартирного дома по улице Красной, начатый 7 сентября.

Напомним, при возведении здания был допущен целый ряд нарушений. Решением суда оно признано аварийным, а собственник обязан его снести. Ситуация вызвала широкий резонанс, так как дольщики, вложившие средства в строительство дома, остались и без денег, и без квартир.

Выполнение решения суда идет своим чередом: подрядчик, к чьим услугам прибег собственник, ведет демонтаж здания. Семиэтажное здание возвышается в частном секторе. Среди соседей зреет беспокойство по поводу летящего в их сторону крупного строительного мусора.

На днях одни из соседей обратились в «РВС».

«Мы терпели долго, но это уже невозможно. Такое ощущение, что мы находимся в эпицентре боевых действий. Мало того, что все летит на нашу территорию, так еще и нашему забору пришел «капут». У меня два вопроса: кто будет ставить нам новый забор и как администрация разрешила вообще такой способ снести дом? Наш дом сотрясает от постоянно падающих кирпичей и блоков, а мы еще и в ночные смены работаем, выспаться, соответственно, невозможно».

За комментарием по этому вопросу мы обратились к руководителю фирмы, ведущей демонтаж здания Михаилу Огневу.

- Еще до начала демонтажа я лично приходил к обоим соседям, чтобы обговорить все вопросы и уладить их. Со своей стороны я гарантировал, что мы уберем весь строительный мусор, отсыпем грунт, готовы устранить возможные поломки. Также мы готовы были предоставить стройматериал и возместить неудобства деньгами. На контакт соседи не шли.

Теперь они сами хотят с нами договориться. С одними из соседей вопрос решили. Мы по-прежнему готовы все убрать. Но во дворы нас не пускают.

Меры безопасности мы соблюдаем. На самом деле тут самая главная – мастерство эскаваторщика. Снос ведется самым щадящим способом – гидроножницами вырезаются небольшие куски. Через пару дней начнем вывозить с территории двора то, что уже снято со здания. Работы по демонтажу выполнены на 65 %. Осталось недели полторы, и мы все закончим. По договору с собственником, будет оставлен фундамент здания. После себя мы приведем в порядок территорию. С соседями также готовы к диалогу.