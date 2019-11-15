Жители: «Сроки сдачи дома затянули, когда мы получим ключи?»

В «РВС» обратились местные жители с вопросом о строительстве многоквартирных домов. Точнее, их интересовал ЖСК «Платановый». По их словам, сроки сдачи затянулись более чем на год. «Когда же мы получим заветные ключи от квартир?» – интересуются они.

Мы связались с застройщиком, который сообщил, что официально сроки продлили до конца 2019 года. Практически все жильцы подписали акты о продлении срока, все сделано в рамках правового поля.

«В конце 2019 года будем запрашивать разрешение на ввод в эксплуатацию», – пояснил он.