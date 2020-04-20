Старомышастовцы: «Почему топить перестали в начале апреля?»

От жителей Старомышастовской поступает вопрос: почему в начале апреля в домах по ул. Кооперативной уже не топилось?

«Днем еще было холодно, в ночные часы тем более», – сообщают они.

В администрации Старомышастовского сельского поселения рассказали, что, по наблюдениям ближайшей метеорологической станции в Тимашевске, средняя температура воздуха с 1 по 15 апреля составила 8,4 градуса Цельсия.





«Если тепловая энергия для нужд отопления помещений подается во внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, то исполнитель начинает и заканчивает отопительный период в сроки, установленные уполномоченным органом. Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, если среднесуточная температура наружного воздуха в первом случае – ниже 8 градусов Цельсия, во втором – выше 8 градусов Цельсия», – прокомментировали там.

Кроме этого, срок окончания отопительного периода 2019-2020 годов был установлен администрацией 8 апреля.