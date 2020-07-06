Жалобы на дороги по Динскому району одни из самых частых. Но жители Ужгородской хоть и живут вдоль "гравийки", жалуются вовсе не на ямы. Их дорога, наоборот, оказалась слишком привлекательной и комфортной для быстрой езды.

"Каждый день ругаемся с водителями машин, которые, выезжая с асфальта, просто проносятся на бешеной скорости по гравийке!", – выражает девушка возмущение динчан с Ужгородской.

"Такое чувство, что по Ростовской трассе едут! А у нас дети на улице гуляют, мамочки с колясками, и этим водителям всё равно, кто идёт по дороге, темп не сбавляют.

Пыль стоит столбом, вывесить белье на улицу сушить невозможно!

Одного ребёнка уже чуть не сбили, когда тот побежал за мячиком. Сотрудников полиции вызывали. Раньше, не доезжая улицы Парковой, был тупик, но нам его зачем-то убрали, просим его вернуть.

Останавливали водителя одного грузовика, он сказал, едет по навигатору! Так почему бы не объехать по асфальту, зачем ехать прямо по гравийке?!

Уже вся улица подписи собирала! Обращались в администрацию, к депутату Орлову – и тишина...", – добавила она.

Ранее "РВС" уже писала о данной проблеме.