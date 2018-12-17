Жители: в Динской из-за ямы на дороге возникают пробки
В редакцию «РВС» обратились жители станицы Динской, которым приходится ездить по улице Комсомольской. Приходится, так как езда по этой улице – сплошной стресс.
«На участке между Пролетарской и Красноармейской образовалась и день ото дня растет яма. По утрам тут пробки сумасшедшие! Я везу деток в садик и в школу, и таких людей много. И все мы пытаемся объехать эту яму, идет встречный транспорт, мы стоим. Это просто невозможно. Но никому дела до этого нет. Неужели в Новый год мы вступим вот с таким состоянием дороги?»
Как стало известно «РВС», эта яма возникла после замены водопровода. Трубы новые – хорошо, но после ремонта организация, в данном случае ООО «Водоканал», должна восстановить дорожное полотно.
Как пояснили нам в «Водоканале», на данном участке дороги был порыв водопровода, специалисты предприятия проводили ремонт. Дорога была отремонтирована, но постепенно происходит просадка грунта, соответственно, дорога проседает. «Устраним», – пообещали нам.
Комментарии
Да кому Вы нужны со своими ямами? Люди пришли туда деньги зарабатывать, а не тратить... Чинуши на внедорожниках и так проедут
Я работал раньше в сфере землеустроительства, и мне знакома работа дорожников от части, ошибка положить асфальт, после разрытия, а делается это по другому, засыпается вопервых песком, проливается водой для трамбовки, затем когда песку не куда деваться, еще с вреху песок для подушки, затем сыпится грунт, тоесть земля сыпится с горкой, трамбуется, затем проливпется тоже водой, не заливается а проливается в меру,, затем на пару дней отцепляется данный участок, после, приезжают и проливают снова, и только потом засыпают крупный щебень, камень, открывается дорога и машины в течении недели трамбуют, за тем только приезжают специалисты, и готовят почву для асфальта, заливают смолу, и оставляют, смотрят на поведение дорожного покрова, и только потом в идеале в несколько слоев с армированием закатывают асфальтом,, вот такой асфальт, простоит годы!!!
А без армирования Асфальт Выдавит, если толщина большая от перепад температур и большегрузов
Т.е. когда тот асфальт (который вокруг ямы) сходит, яму заделывают новым асфальтом и получается бывшая яма, это островок среди остальной части разбитой дороги. Я именно так понимаю ту технологию о которой вы рассказали.
На Комсомольской уже не первый и не второй порыв воды в этом году и думаю в 2019 их будет еще больше.