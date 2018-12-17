Жители: в Динской из-за ямы на дороге возникают пробки

В редакцию «РВС» обратились жители станицы Динской, которым приходится ездить по улице Комсомольской. Приходится, так как езда по этой улице – сплошной стресс.

«На участке между Пролетарской и Красноармейской образовалась и день ото дня растет яма. По утрам тут пробки сумасшедшие! Я везу деток в садик и в школу, и таких людей много. И все мы пытаемся объехать эту яму, идет встречный транспорт, мы стоим. Это просто невозможно. Но никому дела до этого нет. Неужели в Новый год мы вступим вот с таким состоянием дороги?»

Как стало известно «РВС», эта яма возникла после замены водопровода. Трубы новые – хорошо, но после ремонта организация, в данном случае ООО «Водоканал», должна восстановить дорожное полотно.

Как пояснили нам в «Водоканале», на данном участке дороги был порыв водопровода, специалисты предприятия проводили ремонт. Дорога была отремонтирована, но постепенно происходит просадка грунта, соответственно, дорога проседает. «Устраним», – пообещали нам.







