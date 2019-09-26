Жители: в Динской пожилая женщина погибла, отравившись газом?

26 сентября в редакцию «РВС» обратились жители многоквартирного дома по ул. Кирова в Динской. Они сообщили, что 25 сентября в их доме пожилые супруги угорели от газа.

Журналист «РВС» выехала на место происшествия и пообщалась с жильцами дома: «Все случилось днем 25 сентября, - рассказали нам. - Похолодало, наверное, включили газ... На место приехали дети супругов. С их слов известно, что утром, 25 сентября, они разговаривали с родителями. Мужчина жаловался на плохое самочувствие. Когда дети позвонили днем, им никто не ответил. Тогда они вызвали на место МЧС, еще не зная, что произошло. Дверь взломали, а из квартиры — запах газа. Вроде бы на газовой горелке лежал металлический предмет. Женщину обнаружили не сразу. Мужчину повезли в больницу, а ее пытались реанимировать, но она умерла. Пенсионерам за 70. Женщина болела, после инсульта, мы ее и не видели. В доме — центральное отопление, только газовые плиты. Недавно газовики осматривали дом, мы проходим все необходимые проверки».

Как сообщили нам в Динской ЦРБ, пожилой мужчина жив, сейчас находится в больнице.

В следственном комитете по Динскому району прокомментировали, что проводится проверка. О ее результатах станет известно позже.