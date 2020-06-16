В «РВС» массово поступают обращения от жителей Динской. Интеруются, действительно ли произошли изменения в сфере водоснабжения.

«Узнали новость! За воду не нужно платить в ООО “Водоканал”. У нас новая компания – МУП “Динском “Тепло”. Нужно ли с ними заключать договор?» – интересуются читатели.

Некоторых волнуют и другие вопросы.

«Почему такие изменения? И что за перепись по счетчикам на воду организована?» – спрашивают динчане.

Журналист обратилась в МУП «Динком «Тепло».

Там рассказали, что абоненты были предупреждены заранее. Информация об утверждении их предприятия как гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения размещалась на квитанциях.

С 13 мая за водоснабжение и водоотведение динчанам необходимо платить в МУП «Динком «Тепло». Такое решение приняла администрация Динского сельского поселения, передав имущество в данную организацию.

Заключать договоры необходимо. Это можно сделать в самом предприятии.

График работы: с 8 до 16.

Вопросы задавать по телефону 5-82-42.

Что касается переписи, в МУП «Динком «Тепло» рассказали, что специалисты обходят каждого абонента, заносят его в базу и снимают показатели счетчиков. Там предупредили, что эта услуга бесплатная.