Жители Южного:

Приезжаешь в Южный к многоквартирному дому на Новой, 21 и видишь кругом красоту: подметенные дорожки, ухоженные клумбы, обилие цветов, деревьев и кустов, покрашенные лавки и самодельная беседка для отдыха местных.

Смотришь на все это, любуешься, но в один миг общее впечатление портит запах, который доносится с "поселковой свалки", куда люди, по словам местных, привозят мусор с разных концов Южного.

Сегодня для жителей Новой это целая проблема. Мужчина, который о ней рассказал, показал журналисту место бедствия. Находится оно метрах в 50 от их дома. Чего там только нет: спиленные ветки, зеркала, стекла, автомобильные колеса, коробки, одежда, обувь и даже деревянная кровать с матрасом.

На территории, выделенной под сбор мусора, стоят 9 баков, но все перечисленное лежит рядом, от этого контейнерная площадка уже превратилась в настоящую свалку. Как рассказывают соседи, отходы привозят сюда даже из других населенных пунктов, например, из поселка Березового или с дач.

«Ежедневно стоит такой смрад, дышать невозможно, жара еще все это усиливает. Мусороуборочная компания в один из дней приехала, забрала отходы только из контейнеров, и то всего из трех. К остальным шести подъехать не смогли, опять же из-за разбросанного мусора. Как они мне объяснили, крупногабаритный они не собирают, вывозят только из баков. Обращались в администрацию, сказали, что вывезут, но прошло уже дней 10, никто так и не приезжал», – рассказал обратившийся.

Ранее АО «Мусороуборочная компания» для «РВС» уже поясняла, что ответственность за содержание контейнерных площадок (КП), площадок для крупногабаритных отходов и за территории, прилегающие к ним, лежит на собственнике земельного участка, на котором они расположены.

Приказом региональной энергетической комиссии от 4.07.2018 г. утвержден тариф на услуги регионального оператора в сфере ТКО. В стоимость услуги не входит содержание КП, их монтаж и перенос.

АО «Мусороуборочная компания» оказывает услуги исходя из заявленного объема и наименования отходов. Ветки и обрезки деревьев, листья, трава – это не ТКО. Это иные виды отходов, на вывоз которых нужно заключить соответствующий договор.

Контейнеры предназначены для сбора твердых коммунальных отходов. То есть того мусора, который должен быть упакован людьми в специальный полиэтиленовый пакет или вынесен в ведре и выгружен в контейнер.

На законодательном уровне в характеристике ТКО нет ни слова о строительных или растительных отходах (например, ветки, листья). Соответственно, оплачиваемая населением услуга по сбору и вывозу ТКО не распространяется на их сбор и вывоз. Складирование около контейнерных площадок тоже считается нарушением законодательства.

Кроме этого, недалеко от дома на Новой и той мусорной площадки находится канализационная насосная станция (КНС). Жители обращают внимание, что никто за ее территорией и состоянием не ухаживает. Оттуда тоже доносятся неприятные запахи. Когда ветер дует в сторону квартир, вонь идет как от свалки, так и от КНС.

Из-за этого люди не могут проветривать свои квартиры, приходится закрывать все окна и двери.

Траву, по словам местных, одна из построек, как положено, не огорожена забором.

И такой бардак в центре поселка», – сетует обратившийся.

Журналист «РВС» обратилась в администрацию Южно-Кубанского сельского поселения.

Там о несанкционированном складировании мусора знают. Для его вывоза периодически нанимается машина регионального оператора. В ведомстве добавили, что после сентября эту контейнерную площадку планируется закрыть, а контейнеры расположить рядом с подъездами. А та территория, где сейчас находится площадка для сбора мусора, будет относиться к канализационно-насосной станции, которую в дальнейшем передадут в собственность Динского района.

Что касается территории КНС, то в администрации отметили: порядок там МУП «ЮГ» контролирует.