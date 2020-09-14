Жители Зарождения вновь забеспокоились: построят ли детсад?

В поселке Зарождение планируется строительство детского сада на улице Центральной на 125 мест. Но до сих пор опасения людей о том, что вместо дошкольного учреждения там построят дома, остаются.

“Приезжали какие-то люди с детьми, осматривали территорию. Неужели там все-таки будет не садик, а построят жилые дома? Мы беспокоимся на этот счет”, – рассказывает местная жительница.

Напомним, подобные суждения уже были несколько лет назад, а точнее в 2016 году, но тогда в районной администрации успокоили, сказав, что проект детского сада находится на госэкспертизе.

Мы решили связаться с главой Мичуринского поселения Вячеславом Ивановым, чтобы узнать, как обстоит дело сейчас.

Он сообщил, что земельный участок имеет целевое назначение – строительство детского сада. Разговоры о том, что там будут строить жилые дома, абсолютно беспочвенны.

“Эта территория отведена под строительство детского сада, уже идет процедура торгов, в ближайшее время будет определен подрядчик, в этом году начнется строительство. Сдача объекта в 2021 году”, – пояснил глава поселения.

Кроме того, он рассказал и о других объектах. Так, в Агрономе начато строительство офиса врача общей практики, усиленными темпами идет капитальный ремонт Дома культуры поселка Агроном.