В редакцию обратилась жительница станицы Старомышастовской. Она считает, что на ее территории монтируют и проводят интернет незаконно.

В станице давно уже наблюдаются проблемы с мобильной сетью, в некоторых местах очень слабый сигнал. Чтобы решить этот вопрос, частная компания занялась проведением и подключением высокоскоростного интернета по всей станице. Предварительно с электросетями был заключен договор на аренду столбов, по которым тянется оптоволокно.

На ул. Куйбышева на одном из участков не было опоры и промежуток от столба до столба составил большое расстояние. Чтобы исключить провисание и повреждение провода, организация установила дополнительный столб. Женщина, проживающая рядом, считает, что установление опоры на территории, прилегающей к ее дому, требует согласования.

Глава поселения Сергей Долженко комментирует ситуацию так: «Опора расположена на территории, принадлежащей муниципалитету. Дополнительного согласования с владельцами домов, расположенных рядом, не требует. Однако, если со временем столб будет мешать, мы готовы его подвинуть в ту или иную сторону».

Также по ходу проведения скоростной сети делают опил деревьев, если они мешают. Женщина говорит, что без ее ведома спилены ветки около ее забора и за его пределами. Мусор кучами брошен. Никто не убрал его.

«На меже растут деревья. Они не плодовые. В процессе монтажа их ветви были подрезаны компанией, которая занимается проведением интернета», – продолжил глава Старомышастовского поселения.

В организации по монтажу кабеля нам тоже дали комментарий: «Перед опилом деревьев мы на протяжении нескольких дней пытались выйти на связь с владельцем участка. Хотели оповестить о том, что будем вести монтажные работы и подрезать ветки, мешающие проведению кабеля. Но безрезультатно. В итоге сделали опил, как это делают и электросети, когда проводят высоковольтные провода. Если этим действием мы принесли неудобство, то готовы рассмотреть жалобу этой женщины в индивидуальном порядке. Пусть свяжется с нами».

Также представитель компании ответил на вопрос, кто будет выполнять ремонт, если кабель окажется поврежден: «Если это будет умышленная порча, за это будет нести ответственность лицо, причинившее вред. Если же поломка возникнет по независящим от человека причинам, например, при порыве ветра, в такой ситуации ремонт выполняется организацией за свой счет».

По информации от администрации Старомышастовского поселения, весь мусор после спила веток убран. Это подтвердили свежими фотографиями.





Также в ст. Старомышастовской идет ремонт дорог. Многих жителей волнует, почему так медленно ведутся работы. При разговоре с Сергеем Долженко им была озвучена просьба, направленная к жителям станицы: набраться терпения. В течение года все ремонтные работы будут выполнены.