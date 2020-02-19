«Являюсь добросовестным плательщиком за потребление газа, а мне пришло заявление о выдаче судебного приказа», – с таким обращением в редакцию «РВС» обратилась жительница Пластуновской.

Она рассказала, что каждый месяц через Интернет оплачивает данную коммунальную услугу. Но при этом ей прислали уведомление о взыскании задолженности в размере 4312 рублей.

«Неоднократно приходило письмо из «Межрегионгаза», где мне угрожали отключить газ. У меня нет долга. Но оказалось, что задолженность с 2016 года. Не понимаю, откуда, ведь вношу оплату ежемесячно. Сейчас я должна оплатить еще и госпошлину, за что?» – рассказала обратившаяся.

В ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» прокомментировали данную ситуацию.

Специалисты пояснили, что женщина действительно оплачивала каждый месяц, но не полную сумму. От этого и образовалась задолженность. Время, которое было ей предоставлено для добровольного погашения долга, не было использовано. Поэтому ей и пришло уведомление о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности за потребленный газ в период с мая 2016 года по сентябрь 2019-го в сумме 4312 рублей. Плюс оплатить государственную пошлину в размере 200 рублей.

"Абонент обязан оплачивать потребленный газ своевременно в полном объеме", – подчеркнули в организации.

Как там рассказали, отсутствие оплаты (неполная оплата) поставленного газа в течение трех и более расчетных периодов (месяцев) подряд является нарушением договора (п. 2 ст. 450 ГК РФ), а непогашение задолженности дает право расторгнуть договор поставки газа в судебном порядке.

Справка от "Газпром межрегионгаз Краснодар"

В связи со стопроцентной загруженностью газораспределительных станций, питающих газом Нововеличковскую, Новотитаровскую, Южный, Первореченское, Агроном, и отсутствием свободных мощностей для подключения новых абонентов в отношении должников проводится претензионно-исковая работа по расторжению договоров поставки газа. При этом высвобожденные проектные объемы газа в связи с расторжением договора будут безвозвратно перераспределены для газификации новых абонентов. Повторное подключение отключенных абонентов будет возможно исключительно при наличии свободных объемов газа.