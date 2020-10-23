Старомышастовец остался недоволен тротуаром

В редакцию “РВС” обратился пенсионер из Старомышастовской. Он проживает на улице Краснознаменной. Журналисту “РВС” он пожаловался на тротуар, который, по его словам, сделан с “грубейшими нарушениями”.

“У нас проблема с тротуаром. Во-первых, он зауженный – 90 сантиметров. Даже разойтись нельзя. Не говоря о том, чтобы прокатить ребенка на коляске.

Во-вторых, его не доложили до магазина. Оставалось метров 300, но тротуар так и не появился. Люди выходят на дорогу, идут по проезжей части. Бордюров нет, обочина не отсыпана.

На улице Садовой сделали дорожку для пешеходов, 2 метра шириной, красота. Главе тогда еще сказали: “Сделали чудо-тротуар”.

У нас тут много инвалидов с палочками, чтобы идти по тротуару до магазина, надо по одному пешеходному переходу на другую сторону перейти, потом по второму. Каких-то 300 метров дорожку не сделали, буквально 4 двора. И какой тротуар может быть 90 сантиметров?” – рассказал местный житель.

Журналист “РВС” обратилась в администрацию Старомышастовского сельского поселения.

Там сообщили, что по проезжей части никому ходить не приходится.

Пешеходную дорожку на Краснознаменной сделали от Красной до детского сада.

По стороне, где находится дом обратившегося, она идет до перекрестка с улицей Карла Маркса, далее необходимо пересечь дорогу по пешеходному переходу и на другой стороне улицы продолжить движение. Бюджет на новый тротуар был ограничен, поэтому решили провести в первую очередь до детсада.

По параметрам тротуар на Краснознаменной не стоит сравнивать с тем, что на Садовой.

Как отметили в ведомстве, характеристики зависят от ширины улицы, загруженности, бюджета. На Садовой была возможность сделать пешеходную дорожку шириной 2 метра, здесь такую разместить тяжело, так как ширина между дорогой и дворами людей гораздо уже, кроме этого, под землей проходят коммуникации. Еще один важный, по мнению администрации, факт: строили его за средства местного бюджета, то есть ни в какую программу не вступали, все выделенные деньги из других источников финансирования направили на Садовую.

Сейчас в администрации уже есть проект тротуара на Краснознаменной (от Карла Маркса до Выгонной). Но в программу с ним вступить планируется в 2021 году.