Жителям Нововеличковской вернули ДК. Что теперь?

11 августа этого года для жителей Нововеличковской произошло значимое событие.

Дом культуры, которого долгое время они были лишены, перешел от старого владельца СПК «Колос» (сейчас АО «Колос») в собственность администрации поселения. Теперь проблема с проведением мероприятий решится.

Ранее «РВС» не раз писала о том, что станичников волнует судьба ДК. Они многократно сообщали, что помещение в плачевном состоянии: там течет крыша, нет отопления и пожарной сигнализации.

Больше года назад журналист выезжала на место, где он находится. Внешний вид действительно оставлял желать лучшего. Стены здания разрисованы, окна разбиты, мозаика в некоторых местах осыпалась.

Местные рассказывали, что вечерами там, бывало, собирались молодые люди, которые мусорили, шумели и распивали спиртные напитки. Прямо на площадь перед ДК заезжали машины, дрифтовали и портили плитку.

С 2013 года Дом культуры принадлежал СПК «Колос». Когда жители приходили в администрацию сельского поселения и спрашивали, как возможно возобновить его работу, там отвечали, что не могут договориться с владельцем и получить ДК в собственность муниципалитета.

Все мероприятия проводились в соседней станице Воронцовской или на уличной сцене около администрации в Нововеличковской. И неважно, при жаркой погоде или, наоборот, холоде.

Как все было?

В начале 90-х годов малый совет Краснодарского края принял решение о передаче объектов соцкультбыта от колхозной собственности в муниципальную. Но реализовано оно не было. Позднее действующий на тот момент глава Нововеличковской Андрей Глебов оформил Дом культуры вместе с территорией на поселение. Туда вложили бюджетные средства, поменяли окна, модернизировали систему отопления, сменили двери.

После его ухода с поста главы сельского поселения, в 2013 году, в Ростове состоялся Арбитражный суд, который выиграл СПК «Колос».

Ранее журналист «РВС» общалась с заместителем генерального директора АО «Колос» Петром Стародубом.

Он отмечал, что здание ДК было незаконно изъято из собственности СПК «Колос».

В качестве доказательства он предоставил судебные акты. В 1992 году СПК «Колос» стал правопреемником колхоза «Путь к коммунизму». Распоряжаться зданием и территорией имели право только представители сельхозкооператива. Им предоставлялось право передать ДК в муниципальную собственность, но это не являлось обязанностью. В судебных документах указано, что согласия членов колхоза «Путь к коммунизму» на передачу Дома культуры муниципалитету не было, а решение малого совета Краснодарского края признано незаконным.

Что касается состояния здания и прилегающей территории, Петр Стародуб тогда рассказал, что их реконструкция в планах.

Однако через пару месяцев после той публикации, в ноябре 2019 года, на одном из сайтов с объявлениями станичники заметили публикацию о продаже ДК за 49 млн рублей.

Его владелец ситуацию «РВС» комментировать отказался, но в официальном аккаунте администрации Нововеличковского сельского поселения глава Галина Кова разместила обращение:

«Всех нас в последнее время интересует один вопрос: что будет с Домом культуры станицы Нововеличковской? В связи с опубликованием в сети Интернет объявления о его продаже, которое взбудоражило всю общественность нашего поселения, начало ходить немало версий и слухов вокруг данного события. Много было услышано: что вместо Дома культуры откроют торговый центр, кафе, магазин, мечеть. Сразу хочу сказать, что данные версии пока не имеют под собой никаких оснований. Но в моем понимании и как жителя станицы, и как главы поселения Дом культуры должен остаться в своем изначальном назначении, чтобы там функционировали различные кружки, клубы по интересам, в том числе и для старшего поколения, проводились торжественные мероприятия, как это было раньше. Очень хочется, чтобы Дом культуры станицы Нововеличковской обрел вторую жизнь...»

Она отметила, что данный вопрос сейчас находится на строгом контроле.

Там же она написала, что сейчас ведутся переговоры с собственником Дома культуры о возможности выдвижения им более реальных предложений, так как те требования, которые выдвигались до этого, для администрации Нововеличковского сельского поселения являются неприемлемыми.

Что теперь?

11 августа 2020 года Галина Кова получила выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на ДК. То есть Дом культуры стал собственностью поселения.

17 августа двери Дома культуры для всех желающих были открыты. С самого утра отец Анатолий прочитал там молитву на благословение к началу ремонтных работ. Побывала в тот день в Нововеличковской и журналист «РВС».

Внешне ничего не изменилось: все те же надписи на здании, разбитые стекла в окнах и разбросанная на территории плитка.

В Доме культуре два этажа. На первом холл, помещение, где раньше был клуб любителей творчества Высоцкого, малый и большой залы. Ремонта предстоит много. Как рассказала глава сельского поселения Галина Кова, в первую очередь необходимо уделить внимание крыше, так как она протекает. Уже приглашены проектировщики, которые будут этим заниматься. Специалисты также проверили основание, на фундаменте трещин и других повреждений нет, а это значит, что аварийным место назвать нельзя, оно подлежит реставрации. В срочном порядке необходимо установить пожарную сигнализацию, восстановить электропроводку и отопление. Сам Дом культуры тщательно вымыть, провести субботник и сделать косметический ремонт.

На втором этаже зал боевой и трудовой славы, несколько комнат, где когда-то сидел директор, были танцевальные и звукозаписывающие студии. Сейчас сохранилась только комната с фамилиями героев, которые были участниками войны. Ее планируют отреставрировать. Кардинально менять ничего не станут, так как хочется сохранить это наследие в том виде, в каком оно есть. В остальных помещениях все разрушено, необходимо менять полы, окна, обои и все обустраивать.

Что касается улицы, то в ближайшем времени планируется установить освещение, в дальнейшем и камеры видеонаблюдения. Галина Кова отметила, что мозаика, которая выложена на стенах ДК, точно останется, сейчас ее необходимо восстановить, так как в некоторых местах она обрушилась.

«Впереди нас ждет очень много работы. Начиная от разработки проектно-сметной документации и заканчивая непосредственно ремонтными работами», – отметила глава.

За то, что сегодня Дом культуры в собственности администрации, Галина Кова поблагодарила губернатора края Вениамина Кондратьева, главу района Евгения Пергун, министра культуры края Викторию Лапину и вице-губернатора Андрея Коробку.

Она отметила, что в итоге сумму выкупа удалось снизить с 49 млн рублей до 20 млн 80 тыс.

Справка

ДК появился в Нововеличковской в 60-х годах 20 века. Строили его всей станицей.

«Это наше культурное наследие, которое досталось нам от наших прадедов. Дом культуры всегда был передовым, очень много здесь проходило мероприятий, даже российского масштаба. В свое время у нас здесь был музей им. Высоцкого, сюда приезжали Никита Высоцкий, Валерий Золотухин, Дмитрий Харатьян и другие артисты.

Сейчас предстоит масса работы по восстановлению, но это приятные хлопоты», – рассказала Галина Кова.