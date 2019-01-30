Сельским жителям упростят получение нотариальных услуг

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Предлагается наделить должностных лиц местных администраций городских округов правом совершать отдельные нотариальные действия в населенном пункте, в котором нет нотариуса.

Пакет поправок в законодательство о нотариате, а также в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности. Он был внесен Правительством РФ.

Как сообщается на сайте Государственной Думы, законопроект направлен на сохранение территориальной доступности нотариальных услуг. Предлагается наделить должностное лицо местной администрации городского округа правом совершать нотариальные действия во входящем в состав территории городского округа населенном пункте, в котором нет нотариуса.

При этом должны быть соблюдены три условия:

населенный пункт входит в состав крупного муниципального образования;

не имеет своего нотариуса;

должностное лицо работает непосредственно в данном населенном пункте.

«Актуальность вопроса резко возросла в последнее время, когда в некоторых регионах страны началось укрупнение муниципальных образований. Поселения, в том числе сельские, объединяются в большие городские округа, после чего главы администраций теряют право на нотариальные действия. В результате местным жителям приходится за каждой справкой или доверенностью ехать в город, где официально работает нотариус», — пояснил член комитета по аграрным вопросам Виктор Кидяев, - «Законопроект не расширяет полномочия местного самоуправления, а только восстанавливает ранее имевшиеся, утраченные из-за изменения формы местного самоуправления».