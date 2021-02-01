Живодеры в Динской жестоко расправились с животными

Динчане наблюдали жестокое обращение с животными в районе Солнечного на бывшем карьере. Группа людей расстреляла несколько собак. Окровавленные животные мучились, дожидаясь своей кончины.

“Еще осенью возле карьера на перекрестке улиц Автомобилистов и Центральной выбросили 7 щенят. Никто их так и не взял. Некоторые люди подкармливали животных. Так они пережили осень и зимние морозы. А рядом живущие люди были недовольны, что собаки здесь обосновались. Они мешали им,” - рассказала динчанка.

Недавно женщина, которая подкармливала этих собак увидела жуткое зрелище. Помочь она уже ничем не смогла.

“Люди среди дня с ружья расстреливали собак. С перебитыми позвонками они метались в агонии, громко скулили и пытались себя искусать от боли. Спускаясь чуть в карьер на снегу было много крови. Люди видели, как эти животные мучаются,” - поделилась женщина.

Ее нервы не выдержали, она в ужасе ушла домой. Поделилась ситуацией со знакомой. Когда та приехала к карьеру, увидела на дереве мертвого пса, которого подвесили на проволоке.

“Как можно так издеваться над животными?” - с непониманием и горечью спросила местная жительница.

Обратившиеся к нам жители не сообщали информацию полиции.

Напомним, жестокое обращение с животными является нарушением УК РФ ст. 245. Наказанием может быть:

штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или иного дохода осужденного за период до шести месяцев;

обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов;

исправительные работы на срок до одного года;

ограничение свободы на срок до одного года;

арестом на срок до шести месяцев;

лишение свободы на срок до трех лет.

При возникновении подобных ситуаций очевидцам необходимо обращаться с заявлением в полицию.