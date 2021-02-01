Живодеры в Динской жестоко расправились с животными
Динчане наблюдали жестокое обращение с животными в районе Солнечного на бывшем карьере. Группа людей расстреляла несколько собак. Окровавленные животные мучились, дожидаясь своей кончины.
“Еще осенью возле карьера на перекрестке улиц Автомобилистов и Центральной выбросили 7 щенят. Никто их так и не взял. Некоторые люди подкармливали животных. Так они пережили осень и зимние морозы. А рядом живущие люди были недовольны, что собаки здесь обосновались. Они мешали им,” - рассказала динчанка.
Недавно женщина, которая подкармливала этих собак увидела жуткое зрелище. Помочь она уже ничем не смогла.
“Люди среди дня с ружья расстреливали собак. С перебитыми позвонками они метались в агонии, громко скулили и пытались себя искусать от боли. Спускаясь чуть в карьер на снегу было много крови. Люди видели, как эти животные мучаются,” - поделилась женщина.
Ее нервы не выдержали, она в ужасе ушла домой. Поделилась ситуацией со знакомой. Когда та приехала к карьеру, увидела на дереве мертвого пса, которого подвесили на проволоке.
“Как можно так издеваться над животными?” - с непониманием и горечью спросила местная жительница.
Обратившиеся к нам жители не сообщали информацию полиции.
Напомним, жестокое обращение с животными является нарушением УК РФ ст. 245. Наказанием может быть:
штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или иного дохода осужденного за период до шести месяцев;
обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов;
исправительные работы на срок до одного года;
ограничение свободы на срок до одного года;
арестом на срок до шести месяцев;
лишение свободы на срок до трех лет.
При возникновении подобных ситуаций очевидцам необходимо обращаться с заявлением в полицию.
Комментарии
И почему никто из наблюдавших не вызвал полицию? Посадить ублюдков! сегодня по собакам а завтра что по людям?! А вообще всё в жизни возвращается бумерангом, с того момента как они нажали на курок все в их жизни пойдет ужасно, будут твари мучиться как те живые существа которых они обрекли на мучение и смерть... отсчет пошел!!!
Вот,козлы!