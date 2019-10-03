Жизнь с песней: какой современный учитель начальных классов?

Учитель — профессия, которая требует максимальной отдачи и терпения. Подготовка к каждому уроку, его проведение, проверка домашнего задания... А если ты еще и классный руководитель, то понятие «работа» не для тебя, скорее, образ жизни. Каждому ученику нужно уделить внимание, проконтролировать его, пообщаться об успеваемости с родителями, организовать поездку классом, собрать деньги на питание в школьной столовой... Кажется, когда же посвящать время своим интересам?

Елена Болотина, учитель начальных классов школы №10 станицы Васюринской, своим примером доказала: если есть то, что по душе, время на это найдется всегда.

Сейчас у нее 1-й класс. Это седьмой набор первоклассников под ее классным руководством. Несмотря на загруженность на работе, у Елены есть любимое занятие — она поет. Эти две линии жизни пересеклись еще в юности.

«Когда в школьные годы перешла в 4 класс, у меня появилось поручение — быть ответственной за культмассовый сектор. По совместительству с этим всегда бегали с девчонками к первой учительнице Нине Алексеевне Субботиной и там помогали ей с малышами. Вот тогда-то я и решила стать учителем начальных классов», - рассказала педагог.

В начальной школе она ведет все уроки, кроме «Физической культуры» и «Музыки», но признается, что уже давно задумывается вести последний предмет, так как эта сфера занимает все ее свободное время.

«Обожаю петь. Любовь к этому виду искусства мне давно привила моя учительница музыки Валентина Никитична Губий. С 1 по 8 класс я была участником общешкольного детского хора. Незабываемое время. А после окончания педагогического училища стала ходить в хор учителей, но, к сожалению, не долго, так как во времена перестройки он перестал существовать, но петь с коллегами мы не разлюбили», - поясняет Елена.

10 лет назад она снова стала вокалисткой в хоре. Народный вокальный ансамбль «Звездный», где Елена занимается пением, существует и сегодня. В этот коллектив она попала, когда он существовал уже 5 лет. Признается, что раньше не могла, так как не позволяли жизненные обстоятельства, а музыка, по ее словам, требует полной отдачи.

«Но однажды я пришла послушать моих девочек, с которыми сейчас пою, мне дали в руки микрофон и... как в песне "Пошло-поехало": выступления, конкурс за конкурсом, поездки на фестивали...», - вспоминает учительница.

Елена рассказала, что поет при любом удобном моменте: когда готовит обед, убирается, собирается на занятия.

«Это время моих промежуточных репетиций», - дополняет она.

Даже ее друзья замечают, что на вопросы зачастую она отвечает припеваючи какой-нибудь фразой из песни.

Музыкального образования у нее нет, но методике преподавания музыки обучали в педучилище. Еще учительница рассказала, что однажды всем «Звездным» они решили поступить в колледж культуры на вокальные отделение. Но в тот год на заочном отделении его закрыли.

«Мы не привыкли отступать и впятером подались на театральное отделение, так как на 3 курсе был предмет по вокалу. Опыт в этой области приобрели, да ещё и попутно получили профессию режиссёра», - смеется она.

Несмотря на то, что Елена не работает учителем музыки, у нее в классе есть традиция — с каждым новым составом первоклассников первая песня, которую она с ними разучивает — «На Кубани мы живем». Поэтому искусство, которому Елена многое отдает, тесно переплетается со всеми сферами ее жизни, в том числе и профессией.

«Именно в песне я могу поделиться чувствами, настроением, эмоциями, которые я переживаю. Надо петь для души своих слушателей: односельчан, друзей, родных и для своих детей, которых я учу», - подытожила учительница 10 школы.



