Жизнь стоимостью 160 миллионов рублей

«Я как будто умираю…» Именно такие ощущения испытывает мама Саши Горобинского уже на протяжении полутора месяцев.

В семью Горобинских пришло несчастье. Их долгожданный малыш родился с диагнозом СМА 1 типа. Сашеньке достались «поломанные» гены, в результате не вырабатывается белок, который влияет на работу мышц, и они отмирают.

Детки со СМА слабеют с каждым днем, перестают дышать, глотать… Болезнь очень коварна, и потерять ребенка мама и папа могут в любой момент. Без лекарства малыш может прожить от 6 месяцев до 2 лет. И сердце матери замирает от этой мысли.

Сейчас Сашеньке чуть меньше двух месяцев, он родился 16 октября этого года. Семья проживает в Краснодаре.

«Мы его так ждали, так хотели. Мы сразу знали, что будет сын. Мне снился его запах, его лицо. Он такой и родился, и запах тот же. Он невероятный. Сыночек должен вырасти красивым, крепким, высоким мужчиной. Он наша жизнь. Наше все», – делится мама Елена.

Мальчика спасет укол препарата золгенсма. Он заменяет дефектный ген, белок начинает вырабатываться и ребенок начинает двигаться. Но его стоимость неподъемна для семьи. Цена укола – 160 миллионов рублей.

Времени у семьи мало, поэтому они обращаются ко всем: «Мы не просим, мы молим, помогите спасти единственного сынишку!»

160 миллионов – космическая сумма для простой семьи, но реальная, если множество людей объединятся. Препарат – это настоящее чудо для Саши. Семья Горобинских верит, что оно совсем близко. Возможно, для чуда им не хватает именно вас. Любая посильная помощь приближает ребенка к обычной здоровой жизни и будет спасением для всей семьи.

Важна любая помощь!

Волонтеры;

ваши репосты;

необходима любая сумма.

Карта Сбербанка привязана к номеру 8(928)444-61-71, Елена Сергеевна Горобинская

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