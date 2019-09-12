Зима близко: как идет подготовка к отопительному сезону

На Кубани долг за поставленный газ теплоснабжающим организациям составляет 3,1 млрд рублей.

Из-за долгов начало отопительного сезона в регионе поставлено под угрозу срыва. Задолженность увеличилась и продолжает расти с начала года на 235 миллионов рублей.

Более половины долга числится за предприятиями большинства регионов края.

Жители Кубани, учитывая ситуацию, рискуют остаться без тепла в зимний период.

Еще в июне 2019 года был утвержден график погашения просроченной задолженности по 28 теплоснабжающим предприятиям края на сумму 2,3 миллиарда рублей. Но отставание по нему составляет около одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ООО «Газпром Межрегион Краснодар».

Журналист «РВС» пообщалась с директором МУП «Динская компания «Тепло» Евгением Ивченко, чтобы узнать, как проходит подготовка к отопительному сезону на местном уровне и будут ли динчан в холодную погоду согревать горячие батареи.

«Мы тщательно готовимся к отопительному сезону. На каждой котельной проводится техническое обслуживание. Устанавливаем измерительные приборы, газоанализаторы.

В этом году провели ремонт котла котельной № 3. Заменили 300 метров теплотрассы на улице Калинина (котельная №1). Также провели замену 20-метрового участка теплотрассы возле ЦРБ. В данной котельной сейчас ведутся работы. Там сделают косметический ремонт, отремонтируют щитовую», – рассказал Евгений Ивченко.

Кроме того, еще 2 котельные перевели в автоматический режим. Это позволит снизить затраты для предприятия. Также МУП «Динская компания «Тепло» взяла на обслуживание в течение отопительного сезона все учебные заведения Динского сельского поселения.

«Сейчас объекты теплоснабжения активно подготавливаем к отопительному сезону. Проводятся гидравлические испытания. Они уже окончены во всех садах и школах», – поясняет Евгений Ивченко.

На данный момент по технической части котельные готовы к отопительному сезону на 90 %. К 1 октября все работы обещают завершить.

Планово отопительный сезон начнется 15 октября, согласно температурному графику.

Что касается долга самой теплоснабжающей компании за газ, то в прошлом году он составлял 8,5 миллиона рублей, а в этом сократился до трех. В 2020 году, по словам директора, они планируют полностью рассчитаться с ним.

Довольно большой проблемой является обеспечение горячей водой населения. Сейчас котельные, которые направлены именно на эти цели, перевели в автоматический режим, чтобы снизить расходы.

«Горячей водой пользуется лишь 1/3 населения. Ресурсы же затрачиваются на 100 %. Мы максимально снижаем расходы в этой области, чтобы выходить «в ноль». Сейчас это приносит большие убытки. Наше предприятие летом брало дополнительную работу, чтобы рассчитаться с долгами, штат стал максимально компактным, переходим на автоматику, обновляем систему – экономим как можем», – рассказывает директор МУП «Динская компания «Тепло».

Всего в ведомстве предприятия 15,2 км теплотрассы, 14 котельных. Из них 13 газовых и одна на дизельном топливе. Она находится в поселке Украинском. Сейчас проект по переводу ее на голубое топливо проходит экспертизу.

«Сейчас мы начали вступать в краевые программы по софинансированию, чтобы улучшить систему теплоснабжения всего поселения», – объясняет Евгений Ивченко.

Самая «больная тема» предприятия – это должники. Сумма задолженности населения перед МУП «Динская компания «Тепло» составляет порядка 4,9 миллиона рублей. Из них дел на 1 миллион находится в суде, еще на 2,7 миллиона рублей передано в производство судебным приставам.

«С этого года мы были вынуждены ввести в квитанциях пеню. Ведь средняя сумма долга у злостных неплательщиков – 30 тысяч рублей. Мы постоянно проводим с ними беседы, просим оплатить долг, но далеко не всегда это приносит результат», – рассказывает директор предприятия.

Он также обращается ко всем жителям с просьбой своевременно оплачивать услуги теплоснабжения, ведь тогда появится больше возможностей модернизировать систему (которая сейчас изношена на 60%) и дополнительно повысить качество, тогда горячая вода будет течь круглый год.

О готовности к отопительному сезону других поселений читайте в следующих материалах.