Зловония не дают спокойно жить станичникам

В редакцию «РВС» поступают обращения от жителей улицы Краснодарской станицы Динской. Люди сообщают, что в ливневый канал, расположенный вдоль их улицы, попадают отходы одного из производств. По мнению жителей, сброс веществ производится целенаправленно. При этом вода в канале белеет и появляется неприятный запах, который сильно ощущается от пересечения с улицей Широкой и тянется в сторону трассы М-4 «Дон». При южном направлении ветра зловония окутывают жилые дома.

По словам станичников, на протяжении многих лет в канале водилась рыба, лягушки. Теперь признаков обитания живых существ люди не находят.

Конкретного предприятия обратившиеся не указывают, точнее каждый грешит на то, которое считает виновным он. Так, за пару недель станичники назвали журналисту три предприятия, на которые падают их подозрения.

25 июня журналист «РВС» зафиксировал мутную воду, специфический запах тоже присутствовал. Обращения с просьбой организовать проверку были направлены в администрации района и поселения, а также в Роспотребнадзор.

Как сообщили в районной администрации, в феврале этого года сотрудниками Динского сельского поселения было установлено, что вода в канале имеет мутный белый цвет и стойкий специфический запах. На основании этих фактов чиновниками были направлены запросы в Министерство природных ресурсов и Роспотребнадзор.

Из ответа администрации Динского района следует, что специалисты этих организаций не могут провести проверку из-за отсутствия сведений о хозяйствующем субъекте, сливающем загрязняющие вещества в канал.

3 июля специалисты администрации Динского района провели повторный выезд на указанное место. Фактов слива вещества в канал не обнаружено. Вода в канале прозрачная, специфических запахов не выявлено.

«В случае обнаружения жителями улицы Краснодарской фактов сброса загрязняющих веществ в канал рекомендуем незамедлительно обращаться в компетентные органы с предоставлением достоверных сведений», – дают рекомендацию станичникам специалисты администрации.

Получается, что жители сами должны найти, какое предприятие и каким образом сливает в канал загрязняющие вещества, и только тогда обратиться в соответствующие инстанции с указанием точного адреса и места слива.

Ответ из Роспотребнадзора к моменту выхода публикации в редакцию не поступал.