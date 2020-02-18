«Золотая» пара Мартыненко повторно обменялась кольцами

«Золотая» пара Мартыненко повторно обменялась кольцами

«Золотая» пара Мартыненко повторно обменялась кольцами

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14 часов назад Газета РВСДинской районЗагсЗолотая параЗолотая свадьбаИстория любвиНовости Динского районаСемья мартыненко

15 февраля в загсе Динского района выдалось как никогда счастливым. Этот день – доказательство того, что настоящая любовь есть. И пример этому – семья Мартыненко, Олег Никифорович и Наталья Алексеевна.

В ту субботу пара праздновала свой юбилей – 50 лет семейной жизни.

Загс. Ведущий-регистратор и музыкант готовы и ждут юбиляров. На стойке уже лежит свидетельство о заключении брака, которое «золотая» пара бережно хранила это долгие годы.

Вдалеке на улице уже слышны сигналы автомобилей. Подъезжает свадебный кортеж. Из машин выходят виновники торжества и с ними много гостей: дети, внуки, близкие родственники, друзья. Все радостные и с цветами заходят в помещение.

Приглашенные уже зале регистрации, ожидают пару. Играет праздничная мелодия, появляются Олег Никифорович и Наталья Алексеевна.


Под плавную музыку регистратор рассказала жизненный путь семьи.

Оба родом из Ростовской области. После школы поступили в Ростовский инженерно-строительный институт, где и произошла их судьбоносная встреча.

«Олег зашел в аудиторию, сел рядом с Натальей и влюбился. Все пять лет учебы они были рядом друг с другом. На четвертом курсе Олег Никифорович сделал предложение своей избраннице. Наталья Алексеевна ответила согласием», – звучало в речи ведущей.

Заключали брак жених и невеста 14 февраля в 1970 года в Кировском загсе Ростова-на-Дону.

В 1976 году переехали на Кубань. Олега Никифоровича пригласили на работу в Динскую РСУ "Кубаньмясопром", где он был главным инженером.

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В 1981 году он стал работать главным архитектором района, а с 2006 года – заместителем начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Динского района.

Наталья Алексеевна тоже не сидела дома. Работала экономистом, бухгалтером, получила звание ветерана труда.

Сегодня у них двое детей: Ирина и Сергей.

15 февраля имена «золотой» пары занесены в книгу почетных юбиляров отдела загс Динского района. Муж и жена повторно обменялись обручальными кольцами как тогда, 50 лет назад.

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Большая редкость в загсе – «золотой, не стареющий вальс», который исполнили в тот праздничный день Олег Никифорович и Наталья Алексеевна.

После торжественной церемонии муж и жена счастливые приняли поздравления от своей большой семьи и друзей.

Поздравили семью и представители администрации Динского сельского поселения.

«Пусть в вашей жизни будет еще много семейных праздников, а эстафета счастливой семейной жизни передается из поколения в поколение», – напоследок пожелала ведущая церемонии.

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