ЗСК приняло закон о развитии канатных дорог и метро

Вчера, 27 марта, депутаты Законодательного собрания (ЗСК) приняли на сессии закон «О внеуличном транспорте в Краснодарском крае». Документ на рассмотрение парламентариев внес губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Законопроект призван урегулировать правоотношения в сфере организации транспортного обслуживания населения при перевозках внеуличным транспортом на территории региона. Под внеуличным транспортом, как сообщает пресс-служба ЗСК, подразумевается пассажирский транспорт, осуществляющий перевозки по изолированным от автомобильных дорог путям. В частности, под это определение попадают железные дороги, подвесные канатные дороги, метрополитен, монорельс и фуникулеры.

Спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко отметил, что внеуличный вид транспорта в регионе представлен достаточно узко.

«Но это пока. Как знать, может, дальнейшее развитие транспортных систем в крупных городах края пойдет именно по линии расширения общественного внеуличного транспорта – подземного и наземного метро, монорельсов, фуникулеров, – предположил Юрий Бурлачко. – Краснодар уже стал городом-миллионником. И пробки на наших магистралях, к сожалению, год от года растут вместе с увеличением количества машин. Поэтому такое внимание и интерес у жителей города вызывает проект наземного метро в краевой столице».

Как уже сообщала «РВС», наземное метро соединит Краснодар с Динским районом (станицами Новотитаровской и Динской).