"Звездный" отметил свое 15-летие (фоторепортаж)

4 ноября в Доме культуры им. Ивко прошел концерт, посвященный юбилею народного вокального ансамбля «Звездный». В этом году ему исполнилось 15 лет.

Его основателем в 2004 году стала Людмила Сосна.

Изначально в творческом коллективе было 4 человека. В один день они собрались на репетицию вместе с композитором Григорием Браян. Так как вокалисткам предстояло в дальнейшем выступать на краевом конкурсе, он предложил назвать их ансамбль. В школе, где они репетировали на тот момент, как раз прошло мероприятие «Звездный бал». После него на сцене осталось висеть слово «Звездный». Так композитор и придумал название.

Сейчас в составе народного ансамбля 10 человек. Самой младшей вокалистке — 17 лет, старшей — 50. Певицы постоянно находятся в поиске нового репертуара. Только за последние пару лет они исполнили более 50 песен разного жанра. Здесь русские народные, кубанские, белорусские, песни советской и российской эстрады.

Поздравить «Звездный» с юбилеем приехал глава Васюринского сельского поселения Дмитрий Позов:

«На сегодняшний день ансамбль вырос в мощную организацию, которая выступает не только в Динском районе, но и в Краснодарском крае. Надеюсь, на этом они не остановятся. Отмечу творческий потенциал Людмилы Викторовны (основателя ансамбля — ред.), ее желание работать в этом направлении культуры. Со своим коллективом она собирает и доносит до нас те народные песни, которые есть и которые, к сожалению, со временем начинают забываться», - подчеркнул в своем выступлении он.

«Звездный» действительно является участником многих конкурсов. Уже через пару месяцев после основания он стал лауреатом районного конкурса «Кубанская музыкальная весна», а затем защитил звание «Народный коллектив».

Ежегодно ансамбль представляет Динской район в Атамани, участвует в межрегиональном конкурсе славянской культуры в поселке Тульском республики Адыгея. На его счету выступления как в соседних поселениях района: поселке Южном, Старомышастовской, Красносельском, так и в городах края: Сочи, Абрау-Дюрсо и других.

Кроме главы станицы, поздравили артисток председатель ветеранской организации Раиса Колемасова, директор культурно-досугового центра Васюринской Ольга Черная, атаман Васюринского казачьего общества Александр Якутов и композитор Григорий Браян.

На юбилейном концерте выступили и другие творческие коллективы: хореографическая группа ДДТ «Искорки» под руководством Елены Абабковой и Татьяны Волошиной и образцовый ансамбль «Веснушки» под руководством Эдуарда и Любови Волошиных.

В тот день на концерт пришли десятки зрителей, как отметил Григорий Браян в своем поздравлении, «для любого артиста — это статус, который говорит о заслуженности и народности коллектива».